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В России растёт число необслуживаемых кредитов



Число необслуживаемых кредитов в России в размере больше 500 000 рублей достигло уровня 660 000 подобных кейсов, то есть по ним не идут вообще никакие возвраты долгов - такие



Почти 7 млн граждан России не возвращают вовремя свои долги (по 3 и более месяцев подряд) на суммы меньшие чем 500 000 рублей.



Те граждане, которые ранее умудрились набрать 10 и более кредитов почти на треть состоят из потенциальных банкротов и их долг в среднем достигает в районе 4 млн рублей.



Наш финансовый омбудсмен г-н Медведев, комментируя чуть позже это исследование ОКБ для журналистов подтвердил, что практические точно такие же данные имеются и у других российских бюро кредитных историй и он полностью согласен с такими оценками ОКБ.



Медведев пояснил, что сейчас в РФ около 8 млн человек, которые не в состоянии платить по кредитам по 3 месяца подряд и более и многие из них брали кредиты не по легкомыслию, а из-за тяжелых жизненных обстоятельств. В качестве примера, он привёл пенсионеров, которых он знает лично и муж и жена получают пенсию по 8000 рублей, однако, для обогрева их частного дома требуется 7000 рублей в месяц или как вариант просто замерзнуть от холода зимой. Пенсионеры естественно выбирают вариант с отоплением и берут на это кредит, который они никогда уже не выплатят - просто не с чего.



Большая часть должников - это люди с 2-я взятыми кредитами (21%). По 3 кредита имеют по 19% не платящих, а один кредит не могут тянуть более 15% наших людей. И чем больше кредитов, тем говоря образно "легче путь" к банкротству, однако из-за сложности этой процедуры воспользоваться ей могут лишь пока некоторые люди.



По всем прогнозам в этом году арбитражные суды рассматривающие дела о банкротстве смогут признать банкротами в 2 раза больше должников, чем в 2016 г., но банкротов по стране от этого ощутимо меньше почти не станет.



Сообщается, что правительство России подготовило законопроект об упрощенной процедуре банкротства граждан имеющих долги до 700 000 рублей, в котором указано, что россияне смогут сами готовить все бумаги для своего банкроства и без всякого участия арбитражных управляющих, которые требуют большие деньги за свои услуги.



Кроме того, омбудсмен Медведев указывает, что сейчас часть наших банков в ответ на снижение кредитных ставок под давлением ЦБ РФ, в свою очередь стараются изо всех сил накрутить заемщикам свои страховые платежи, а значит реальная стоимость денег для них на самом деле увеличивается. К примеру, Медведев продемонстрировал журналистам копии кредитных договоров согласно условиям которых, реальная стоимость кредита для заемщика ровна бесконечности! Отсюда становится ясно, что откуда у сотрудников банков порой в голове рождаются рекомендации, чтобы заемщики шли и брали займы в МФО для того, чтобы вовремя гасить свой кредит в банке. Кстати, некоторые люди так и поступают и банки насчет этого особо не переживают.



Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/59b97a4c67290 Число необслуживаемых кредитов в России в размере больше 500 000 рублей достигло уровня 660 000 подобных кейсов, то есть по ним не идут вообще никакие возвраты долгов - такие данные озвучило на этой неделе Объединенное кредитное бюро (ОКБ).Почти 7 млн граждан России не возвращают вовремя свои долги (по 3 и более месяцев подряд) на суммы меньшие чем 500 000 рублей.Те граждане, которые ранее умудрились набрать 10 и более кредитов почти на треть состоят из потенциальных банкротов и их долг в среднем достигает в районе 4 млн рублей.Наш финансовый омбудсмен г-н Медведев, комментируя чуть позже это исследование ОКБ для журналистов подтвердил, что практические точно такие же данные имеются и у других российских бюро кредитных историй и он полностью согласен с такими оценками ОКБ.Медведев пояснил, что сейчас в РФ около 8 млн человек, которые не в состоянии платить по кредитам по 3 месяца подряд и более и многие из них брали кредиты не по легкомыслию, а из-за тяжелых жизненных обстоятельств. В качестве примера, он привёл пенсионеров, которых он знает лично и муж и жена получают пенсию по 8000 рублей, однако, для обогрева их частного дома требуется 7000 рублей в месяц или как вариант просто замерзнуть от холода зимой. Пенсионеры естественно выбирают вариант с отоплением и берут на это кредит, который они никогда уже не выплатят - просто не с чего.Большая часть должников - это люди с 2-я взятыми кредитами (21%). По 3 кредита имеют по 19% не платящих, а один кредит не могут тянуть более 15% наших людей. И чем больше кредитов, тем говоря образно "легче путь" к банкротству, однако из-за сложности этой процедуры воспользоваться ей могут лишь пока некоторые люди.По всем прогнозам в этом году арбитражные суды рассматривающие дела о банкротстве смогут признать банкротами в 2 раза больше должников, чем в 2016 г., но банкротов по стране от этого ощутимо меньше почти не станет.Сообщается, что правительство России подготовило законопроект об упрощенной процедуре банкротства граждан имеющих долги до 700 000 рублей, в котором указано, что россияне смогут сами готовить все бумаги для своего банкроства и без всякого участия арбитражных управляющих, которые требуют большие деньги за свои услуги.Кроме того, омбудсмен Медведев указывает, что сейчас часть наших банков в ответ на снижение кредитных ставок под давлением ЦБ РФ, в свою очередь стараются изо всех сил накрутить заемщикам свои страховые платежи, а значит реальная стоимость денег для них на самом деле увеличивается. К примеру, Медведев продемонстрировал журналистам копии кредитных договоров согласно условиям которых, реальная стоимость кредита для заемщика ровна бесконечности! Отсюда становится ясно, что откуда у сотрудников банков порой в голове рождаются рекомендации, чтобы заемщики шли и брали займы в МФО для того, чтобы вовремя гасить свой кредит в банке. Кстати, некоторые люди так и поступают и банки насчет этого особо не переживают.Специально для mmgp.ru

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