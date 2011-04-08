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ICO канадского проекта Kik недоступно в собственной стране

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ICO канадского проекта Kik недоступно в собственной стране
Платформа Kik запустила кампанию ICO с целью привлечь $ 75 млн, но не от инвесторов Канады. В среду начались продажи оставшихся 512 млн токенов KIN, но недоразумения с регуляторами стали причиной того, что канадские инвесторы, одного из двух крупнейших рынков для Kik вместе с США, не смогли принять участие.



На прошлой неделе Дэвид Ливингстон написал в блоге: «Решение было принято после разговоров с Комиссией по ценным бумагам Онтарио. Несмотря на то, что у нас один из лучших TDE проектов сейчас, а также на усилия по работе с Комиссией, мы не получили четких указаний о дате выхода законов о ценных бумагах, и, что более важно, будут ли они применяться к нам».

Этот шаг отображает ход будущих ICO кампаний, подобно зарегистрированному в Великобритании проекту LakeBanker, который уже сообщал о запрете на покупку токенов китайскими и американскими гражданами. Напомним, что в Канаде принят закон о среднесрочном плане регулирования ICO, аналогично положению в США, что означает отдельное рассмотрение каждой инвестиционной кампании.

Еще одной головной болью для Kik при pre-ICO продажах стало большое количество мошенников, которые копировали функционал сайта и предлагали пользователям поддельные токены. Тем временем Kik стремится продать все токены зарегистрированным пользователям, а оставшееся количество будет обработано, а затем все желающие смогут купить дополнительное количество монет выше первоначального лимита в 15,2 ETH ($ 4393).

Всего в ICO Kik приняло участие чуть менее 10 000 человек из 117 стран мира.

Перевод специально для mmgp.ru
Уникальность: 100%
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