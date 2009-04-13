Зачем инвестировать в индийские рынки, когда биткоин может удвоить сбережения?

Индийские фондовые рынки являются жемчужиной в мире стран с формирующимся рынком, известных как БРИКС. Главные инвесторы часто рассказывают о том, какой большой потенциал находится в растущем молодом народе Индии, который хочет больше всего и будет потреблять что угодно. Нам также часто говорят гуру рынка, что индийская история роста по-прежнему остается нетронутой и крутой поворот не за горами. Так что насчет индийских рынков? Является ли инвестирование в индийские акции, паевые инвестиционные фонды более прибыльным делом, нежели приобретение биткоина
?
Мертвые, а не богатые
Предположим, вы являетесь инвестором, а не трейдером. Вы старательно следовали всем обычным советам и вкладывали свои деньги в индийские акции и ждали пять лет. Какую прибыль вы ожидали бы в долгосрочной перспективе? 10 процентов, 15 процентов или 25 процентов? Хорошо, если бы вы инвестировали деньги последние пять лет старательно каждый месяц, вы бы получили менее 5 процентов, сотрудничая с capitalmind.in.
Сторонники фондового рынка предпочитают двигаться дальше к поставленным целям. Они будут утверждать, что 10-летние доходы на самом деле лучше, нежели быстрый оборот капиталовложений, который подразумевает рынок цифровых валют.
Рассмотрев и проанализировав некоторые наиболее эффективные паевые инвестиционные фонды в Индии, можно прийти к выводу, что один из фондов дал 10-летний доход в размере 16,73 процента. Это не так уж много, учитывая, что средняя инфляция в Индии колеблется от 7-10 процентов в зависимости от года.
Постоянно отдавая предпочтение инвестированию в долгосрочной перспективе есть вероятность, что клиенты рынка будут мертвы, а не богаты. Существенных заработков инвестирование в индийские рынки не приносит через большую инфляцию национальной валюты.
Рупия действует как двойной удар
Индийские инвесторы не только теряют деньги, вкладывая их в местные акции, но и теряют, потому что индийская рупия является хронически ужасной валютой, для сбережения и приумножения чужих денег.
Если взглянуть на график ниже:
то можно увидеть, что с 1 февраля 2007 года и 1 января 2017 года рупия упала с 44 к доллару до 68 к доллару. Это падение почти половины стоимости валюты за десять лет. К сожалению, индийские законы являются довольно ограничительными и вынуждают индийцев хранить свое богатство в обесценивающейся валюте, и полная конвертируемость Рупии и не думает приближаться к горизонту.
Хорошенько подумайте!
Ни индийский банк, ни страховая компания и ни даже основные индийские финансовые СМИ не рассказывают о возможностях инвестиций в альтернативные активы, какими являются криптовалюты
. Продукция цифрового рынка является как возможное решение многих сложных финансовых проблем, с которыми инвесторы сталкиваются сегодня.
Если просто рассмотреть биткоин
в одиночку, то объем богатства, который он предоставил для своих инвесторов, является феноменальным. В июле 2010 года один биткоин
стоил всего $ 0,08, а на 11 января 2017 года он стоит 917 долларов. Это рост на 1 146 150 процентов. Как видим, рост составил более миллиона процентов.
Биткоин
также вполне легален для инвестирования в Индии, и вкладчики вполне могут ссылаться на документ из ведущей индийской юридической фирмы, чтобы больше узнать о юридическом статусе и налоговых пунктах.
Побег от финансовой тирании
Биткоин
предлагает Индии и индейцам побег от финансовой тирании, развязанной их правительством. Мало того, что девальвация Рупии была безрассудным и невнимательным актом правительства, она полностью остановила весь масштаб любого экономического роста в ближайшем будущем в стране.
В завершение
Как видите, лучше отдавать предпочтение не фондовым рынкам Индии, а криптовалютам
. Потому что с первыми придется заключать договора не на один год, и нет никакой гарантии, что это благотворно отразится на вашем кошельке. Тогда как курс биткоина
хоть и достаточно волантилен, но всё же с этой криптовалютой
у инвестора больше шансов заработать, чем с Рупией. Или вы не согласны со мной?
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Автор: Александра 81
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