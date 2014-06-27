новая криптовалюта

Хочу вам сообщить что скоро откроется проект который раздает 5$ за регистрацию.
Минус с том, что продать будет только после 10 октября.
Плюс в том, что за каждого приглашенного друга, вам дадут ещё 50 токенов. То есть 5$ за друга.
Вот ссылка по которой надо пройти регистрацию для получения халявы: WCX (Реф) https://wcex.co/?ref=v6IqhAW
Дело в том что этот проект что-то по типо биткоина и эфира.
Поэтому всем, кто зарегистрируется - с инвестиционной точки зрения советую не сливать их сразу же. Так-как мы знаем как быстро растут криптовалюты.