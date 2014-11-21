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Аппаратный кошелек Ledger Nano S будет поддерживать криптовалюту NEO

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Аппаратный кошелек Ledger Nano S будет поддерживать криптовалюту NEO

У биткоин-энтузиастов есть большое количество аппаратных кошельков. На любой вкус. Однако ситуация кардинально отличается, когда речь идет о поддержке альткоинов. Далеко не все поставщики аппаратных кошельков интегрируют малоизвестные альткоины. Ledger делает довольно большие шаги в этом плане заявив, что его кошелек Ledger Nano S будет поддерживать криптовалюту NEO. Это интересная криптовалюта, которая ставится любимцем многих спекулянтов и инвесторов.

Большинство пользователей криптовалют если не видели, то по крайней мере слышали о Ledger Nano S. Это безусловно самый популярный кошелек для Биткоина. На сегодняшний день компания работает над поддержкой нескольких альткоинов на протяжении многих лет. Сейчас, как представляется, поддержка NEO может оказаться на этом устройстве очень скоро. Один из пользователей NEO в группе Reddit заявил, что команда разработчиков упорно работает над решением уже более двух недель.

NEO и Ledger Nano S

Только вчера, он смог подписать сделку с Ledger Nano S. Это очень важное событие с точки зрения аппаратной поддержки. Несомненно, скоро эта функция будет интегрирована. Проект по-прежнему нуждается в тестировании и обновлении. В частности необходимо тщательно проанализировать код BIP 39 и BIP 32.

Приятно видеть, что кто-то придумал такое решение. Хотя, любой пользователь может на данный момент свободно работать с NEO, но прошу учитывать, что это не одобрено компанией и официально интеграция не поддерживается. Любой кто будет использовать различные программные обеспечения, делает это на свой страх и риск. То есть, пока не огласят об официальном обновлении прошивки с поддержкой NEO.

Перевод специально для MMGP.RU

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