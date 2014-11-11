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Atomico инвестирует $10 млн в Bossa Studios, разработчика игры Worlds Adrift

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Atomico инвестирует $10 млн в Bossa Studios, разработчика игры Worlds Adrift

Британский разработчик игр Bossa Studios сегодня сообщил о привлечении $10 000 000 инвестиций от европейской венчурной компании Atomico. Инвестиционный раунд прошел до запуска многопользовательской онлайн игры Worlds Adrift.

Bossa Studios, основанная Энрике Олифьерс и Имре Джел, участвовала в разработке многопользовательской игры RuneScape, которая с момента своего запуска насчитывает свыше 250 млн регистраций.

Atomico, основанная соучредителем Skype Николасом Зеннстром, займет два места в совете директоров Bossa Studios, в частности предпринимателем Алексис Бонте и Маттиасом Лхунгманом.

Напомню, что ролевая игра Worlds Adrift готовится к запуску 29 сентября 2017 года, суть которой заключается в построении летающего корабля для покорения воздушных просторов собирая различные атрибуты.

Worlds Adrift построена на платформе SpatialOS британской Improbable, которая кстати в мае 2017 года подняла $ 502 млн стратегического финансирования от японского SoftBank Group Corp, оценивая компанию более чем в $1 млрд. Improbable использует облачные вычисления для разработки игр и дизайнерских решений.

Bossa Studios добавил, что к привлечению $10 000 000 присоединился существующий инвестор London Venture Partners, венчурная компания, которая специализируется на финансировании стартап ранней стадии по разработке видеоигр.

Bossa Studios будет использовать привлеченный капитал для расширения команды разработчиков, в частности для привлечения специалистов в сфере искусственного интеллекта. Также стоит отметить, что разработчики многопользовательских онлайн-игр насчитывают около $29,4 млрд прибыли за 2016 год.

Специально для MMGP.RU

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