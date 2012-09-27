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Revain завершил краудсейл и привлек 2108 BTC

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Revain завершил краудсейл и привлек 2108 BTC
Revain с радостью объявляет о завершении своего краудсейла, который закончился 6 сентября в 12 часов дня в Нью-Йорке с привлеченными 2108 BTC.
Платформа начала продажу своих токенов 21 августа 2017 года. Сейчас же продажа завершена и результаты будут объявлены в ближайшее время. Цена одного маркера RVN во время пресейла составляла 0,000011 BTC, а минимальная инвестиция 0,003 BTC. Компания выразила благодарность всем инвесторам и участникам программы баунти.

Команда будет распределять привлеченные средства в соответствии с первоначальным планом: 55% пойдет на маркетинг, то есть приведет новые предприятия и пользователей, 5% - для исследовательских целей, 20% - для участников и для поддержки платформы, и оставшиеся 10% - для инфраструктуры и косвенных расходов (например, оказание различных услуг).
Ринат Арсланов, генеральный директор Revain, сообщил: Мы считаем, что в онлайн-отзывы имеют огромный потенциал. Однако, согласно нашим исследованиям, еще не были предприняты попытки создать подобные службы на Блокчейне. Мы разработали совершенно новый формат взаимоотношения между пользователями. Компания будет вознаграждать своих участников за реальные отзывы, учитывая, что они не могут быть удалены или изменены на более позднем этапе.
После окончания краудсейла, Revain направится на криптовалютные биржи и уже ведутся переговоры с Bittrex, Bitflip, Yobit, Gatecoin, Kraken, Livecoin, Btcchina, Ok Coin, Bitfinex, Poloniex. Что касается самого продукта, то первая бета-версия платформы должна запустится уже этой осенью, а именно в четвертом квартале этого года. Техническая команда компании в настоящий момент работает над веб-интерфейсом, который будет запущен к тому времени.



Перевод специально для MMGP.RU

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