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Что есть что? (О фигурах графического анализа и не только)

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Старый Сегодня, 19:33
#1
Форекс-блогер
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 19.05.2017
Сообщений: 793
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УГ: 1
КП: 1.051
Что есть что? (О фигурах графического анализа и не только)
Здравствуйте, дорогие друзья!
Эту тему я решила посвятить своему постоянному оппоненту по блогу - Захарику (Александру). И он и я торгуем по графическим фигурам, но постоянно не сходимся во мнениях, что и как строить и откуда начинать.
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Анаэль 2017 на форуме  
Старый Сегодня, 19:39
#2
Форекс-блогер
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 19.05.2017
Сообщений: 793
Благодарностей: 612
УГ: 1
КП: 1.051
Автор темы Re: Что есть что? (О фигурах графического анализа и не только)
Здравствуйте, дорогой Александр! Хоть я и не цитирую Вас в данном сообщении, но думаю, что раз Вы частенько заходите ко мне на огонек, то и эта тема не останется без внимания. Итак, я приглашаю Вас поспорить о построении фигур именно в этой теме. Я тоже люблю спорить, хотя частенько себя за это ругаю. И там в темах иногда очень хотелось, но , думаю, что там это было бы не совсем уместно, а вот здесь, почему бы и нет?
Кстати, приглашаю поспорить всех, у кого появится такое желание.
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Анаэль 2017 на форуме  
Старый Сегодня, 19:47
#3
Форекс-блогер
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 19.05.2017
Сообщений: 793
Благодарностей: 612
УГ: 1
КП: 1.051
Автор темы Re: Что есть что? (О фигурах графического анализа и не только)
Кстати, вот для меня идеальная фигура перевернутая Голова и плечи. Это пара фунт/йена. 24 дня пара строила саму фигуру и за 2 дня она пришла к своей цели.
Хоть Вы и критикуете меня за "пришла"... Типа, головы не ходят... Головы не ходят, но ходит цена. И ход цены до самой фигуры был именно сверху - вниз, то есть, фигура получилась "на дне" рынка. И отработала она ее по полной программе.Нажмите на изображение для увеличения Название: GBPJPYH4.png Просмотров: 0 Размер: 47.4 Кб ID: 197697
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