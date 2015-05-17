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Китай второе государство в мире, которое стало регулировать ICO. К чему это приведет.

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Старый Сегодня, 19:15
#1
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Китай второе государство в мире, которое стало регулировать ICO. К чему это приведет.
Уже не раз говорилось о том, что рынок ICO никем не контролируется, а по своим законам и правилам больше напоминает времена Дикого Запада.

Что произошло?

Такая бесконтрольность и вседозволенность породила огромное количество мошенников всех сортов и видов, которые наживаются на модной тенденции и на том, что многие люди не имеют достаточно знаний и опыта и просто не представляют во что вкладывают деньги. Согласно данных Сhainalysis 10% всех средств, собранных на ICO было похищено мошенниками. Всего по данным Chainalysis ими обнаружено 30,000 потерпевших, которые потеряли свои деньги от краж в Ethereum, каждый из которых потерял в общей сложности около $7,500.

Но больше всего потерь даже не от действий мошенников и хакеров, которые крадут деньги собранные на ICO, а от действий самих создателей ICO. Используя модную тенденцию, некоторые люди специально создают ICO с единственной целью - собрать деньги и закрыться. Есть также разработчики, которые пытаются собрать деньги на свою идею, но это идея оказывается убыточной или проект не реализуется. Всякое может произойти. Многие проекты даже с честными разработчиками обращены на провал.

По мнению китайских чиновников - ICO собирают деньги под будущую прибыль, тогда как акции и другие ценные бумаги говорят об уже действующей прибыли. И люди, покупающие акции, уже имеют приблизительное представление какую прибыль может принести этот действующий бизнес.

Правительство Китая решило пойти в своем регулировании ICO по принципам законодательства США.

Согласно норм американского права, деньги можно вкладывать только в существующие акции. Является ли токен, выпущенный на ICO, акцией может решить только суд, в присутствии 12 присяжных заседателей из разных групп и слоев населения, которые должны вынести однозначное решение. Токен будет являться акцией только в том случае, если есть реальные разработки, если ICO имеет уже готовый продукт, который УЖЕ ПРИНОСИТ ПРИБЫЛЬ, а деньги нужны на новые разработки и дальнейшее развитие.

В принципе, по такому же пути решило пойти и Китайское Правительство. ICO может быть проведен в Китае, только в том случае, когда существует успешная действующая разработка, которая стабильно приносит своим создателям прибыль. Таким образом, проанализировав развитие проекта и уже существующую прибыль разработчиков проекта, люди, участвующие в ICO, могут приблизительно рассчитать прибыль, которую они будут получить при участии в ICO.

То есть, нельзя сказать, что власти Китая однозначно запретили ICO. Они их сильно ограничили, а также поставили все ICO под жесткий контроль государства. Ведь прежде чем выйти на ICO, компания должна доказать, что уже существует достаточное время, имеет внедренные разработки, а также прибыль на протяжении определенного промежутка времени, который дает достаточное основание полагать, что и в будущем прибыль будет не меньше и ее можно будет рассчитать и спрогнозировать.

А те ICO, которые собрали деньги китайских граждан и не соответствуют этим критериям, должны вернуть собранные деньги гражданам Китая.

Данное регулирование произошло в рамках защиты прав потребителей. Официально введение подобных ограничений Правительство Китая объясняет заботой о населении страны и чтобы люди не теряли деньги от действий мошенников. В Китае очень много богатых инвесторов и полностью запретить проведение ICO Правительство не могло. Наоборот, данные действия выгодны только крупным инвесторам, так как проекты, получившие разрешение на проведение ICO, во избежании лишней огласки и лишнего контроля, скорее всего, будут привлекать только крупных инвесторов. А для них, разрешение государства лишняя гарантия безопасности проекта.

Что будет?

После объявления данной новости курс Ethereum на бирже стал резко падать и продолжает свое падение до сих пор. Ведь большинство ICO используют токены на смарт-контрактах Ethereum. Ethereum упал с 386 долларов 1 сентября до 268 долларов 13 сентября. Пострадал и Bitcoin. Его курс упал с 4863 доллара 1 сентября до 3806 13 сентября.

Уже многие ICO поменяли свои WhitePapers. И указали, что не принимают деньги не только у граждан США, но еще и у граждан Китая. А токены ICO не являются акциями. Чтобы ни у кого не было заблуждений и сомнений.

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Автор: veranika55
Исключительные права на статью принадлежат mmgp.ru

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Последний раз редактировалось veranika55; Сегодня в 19:24.
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