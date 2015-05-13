BitIndia поможет масштабировать Ethereum и Ripple в Индии

Общественно часто ссылается на Эфириум как к криптовалюте, но это не совсем так. Это скорее платформа, которая позволяет выполнять транзакции и создавать контракты с помощью токенов, называемых Эфиром.
Криптовалюта - это тип цифровой валюты, получаемая с помощью шифрования. Криптовалюта не имеет материальной формы, как к примеру банкноты или монеты и она не выдается любым центральным банком или государственным органом. Аналогичным образом, Ripple - это цифровая валюта и сеть RippleNet. Ripple с токеном XRP, на сегодняшний день является четвертой крупнейшей криптовалютой на рынке с рыночной капитализацией более $ 6,5 миллиарда долларов. Транзакции Ripple обрабатываются не более 4 секунд и в сети может обрабатываться более 1000 транзакций в секунду.
BitIndia, платформа, основанная на блокчейне позволяющая своим пользователям торговать криптовалютой в Индии, запустила свой пресейл 11 сентября 2017 года. В платформе реализован кошелек для хранения Ripple, наряду с Bitcoin и Ethereum.
Основанная на блокчейне, BitIndia создает простую и безопасную платформу для того, чтобы люди могли покупать, продавать и хранить Bitcoin и Ethereum, Ripple. BitIndia запустила свой кошелек, чтобы больше людей могли узнать, что такое Blockchain. Тем самым компания планирует увеличить использование криптовалют в Индии. Экономика может увидеть исключительно позитивные изменения, если все больше людей будут обращаться к криптовалютам. Таким образом BitIndia способствует расширению и росту Ripple и Ethereum в Индии.
Blockchain и криптовалюта может использоваться во многих секторах индийской экономики, например, недвижимость, банки (для осуществления платежей), для торговли товарами или услугами, а также для инвестиционных целей. Поскольку Blockchain является прозрачной сетью, она может сформировать в Индии сеть "без обмана". Платформа BitIndia децентрализована, а это означает, что не здесь нет посредников и клиенты могут производить платежи в полной безопасности.
Хотя в настоящее время существует лишь несколько платформ для Ripple и Ethereum в Индии, сценарий может вскоре измениться после того, как будут приняты некоторые правила по использованию криптовалют. Многие криптовалюты, такие как Bitcoin, Ethereum и Ripple, находят свой путь в Индию. Рост стоимости приведет к дальнейшему увеличению использования криптовалют, однако этот процесс должен быть быстрым и легким для инвесторов.
Кошелек BitIndia направлен на расширение Ripple и Ethereum транзакций. Основная цель BitIndia состоит в том, чтобы представить платформу для покупки, продажи желаемого товара в Индии, что позволит индийцу свободно совершать покупки на местном уровне.
Перевод специально для MMGP.RU