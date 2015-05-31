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OkHourly Limited - okhourly.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и имеют основные планы с почасовыми выплатами.
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#1
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 31.05.2015
Сообщений: 3,659
Благодарностей: 1,720
УГ: 60
КП: 0.088
OkHourly Limited - okhourly.com
Дата открытия финансовой компании 13 сентября 2017 года.

О компании:

Вы ищете лучшие инвестиции Bitcoin или зарабатывать быстрые деньги работать из дома? Мы можем помочь вам, предоставляя необходимую платформу. OkHourly Limited является современной инвестиционной компанией из Великобритании. Деятельность компании тесно связана с торговой деятельностью в мультивалютной рынке Форекс, а также на фондовой бирже. Наша компания также предлагает большое обратное инвестирование в перспективном FinTech стартапах и цифровой валюта, известной как Bitcoin. В настоящее время OkHourly Limited входит в новую фазу своего развития. Так как мы начали получать стабильную и высокую прибыль, нужны новые инвестиционные взаимодействия.

Наша компания разработала и запустила онлайн - платформу для инвесторов , что позволяет делать вклады и регулярные начисления прибылей в автоматическом режиме. Компания привлекает инвестиции выгоду от эффекта масштаба - чем больше инвестиций, тем выше return.Лучшие инвестиции, лучшая большая прибыль.

Присоединяйтесь к нам, инвестирование, зарабатывать деньги в Интернете работать из дома!

Инвестиционные планы:

1) 6% каждый час в течение 35 часов.Депозит включён в ежечасные выплаты.

План Затраченная Сумма ($) Ежечасно Прибыль (%)
План 1 $10.00 - $300.00 3.05
План 2 $301.00 - $500.00 3.50
План 3 $501.00 - $1500.00 4.00
План 4 $1501.00 - $3000.00 5.00
План 5 $3001.00 - $10000.00 6.00

2) 20% каждый час в течение 10 часов.Депозит включён в ежечасные выплаты.

План Затраченная Сумма ($) Прибыль (%)
План 1 $301.00 - $500.00 11.00
План 2 $501.00 - $1500.00 13.00
План 3 $1501.00 - $3000.00 16.00
План 4 $3001.00 - $5000.00 18.00
План 5 $5001.00 - $10000.00 20.00

3) 70% ежедневно в течение 3 дней.Депозит включён в ежедневные выплаты.

План Затраченная Сумма ($) Возврат Доход (%)
План 1 $10.00 - $300.00 39.00
План 2 $301.00 - $1500.00 55.00
План 3 $1501.00 - $5000.00 70.00

4) 300% после 3-х дней.Депозит возвращается после.

План Затраченная Сумма ($) Прибыль (%)
План 1 $10.00 - $300.00 120.00
План 2 $301.00 - $1500.00 200.00
План 3 $1501.00 - $5000.00 300.00

5) 800% после 7 дней.Депозит возвращается после.
План Процентная сумма ($) Прибыль (%)
План 1 $ 301,00 - $ 1500,00 400,00
План 2 $ 1501,00 - $ 3000,00 600,00
План 3 3001,00 долл. США - 10000 долл. США 800,00

Платежные системы:

Perfect Money,USD
Advcash,USD
PAYEER,USD
Bitcoin
LiteCoin

Выплаты инстант.

Bitcoin минимальной суммы вывода составляет $ 2,0

Посмотрите сайт здесь:



https://okhourly.com/?ref=Fight



Партнерская программа: 2.50-15%

Используйте нашу реферальную программу и зарабатывайте до 15,00% депозитов рефералов!

Наши бонусы рефералов первого уровня:
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Уровень А 1 30 2.50
Уровень B 31 200 3.50
Уровень C 201 500 6.00
Уровень D 501 800 10.00
Уровень E 801 и более 12.00


Наши другие уровни реферальных бонусы (не в зависимости от количества рефералов):
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Уровень 3: 1,00%
Уровень 4: 0,50%

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Мой вклад в финансовую компанию:



Внутренняя транзакция SCI
Transaction ID:
088237d7-b679-48b0-b6d3-a982537b33ed
Кому:
arifbutt146@gmail.com
Снято:
-20.00 USD
13 Sep, 21:29
Комиссия:
Без комиссии

Отправлено:
20.00 USD

Тема на заграничном форуме:

http://www.dreamteammoney.com/index....owtopic=670582

Контактная информация.

Электронная почта: admin@okhourly.com

Рабочий день службы поддержки с 08:00 - 17:00 UTC.
Anglijsk вне форума  
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