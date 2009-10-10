Франция прекращает инвестировать в нефтедобычу на своей территории

Николя Юло, возглавляющий Министерство окружающей среды Франции сообщил журналистам о ведущейся работе над законопроектом, который запретит вести геологоразведочные работы, а так же добычу углеводородов на территории Пятой французской Республики. Запреты будут вводиться постепенно, и окончательно законопроект вступит в полную силу не ранее 2040 года. Разрабатываемый законопроект является колоссальным шагом вперёд в рамках так называемого "Климатического Плана", который был предоставлен подконтрольным Николя Юло ведомством в первых числах июня 2017 года.
Таким образом, новый законопроект дополнит закон от 2011 года, тем самым будет введён официальный запрет на выдачу лицензий на геологоразведку и разработку традиционных месторождений нефти и газа, на суше и на шельфе. Ко всему прочему будут запрещены все работы по разработке сланцевых месторождений, а уже работающие буровые установки будут законсервированы. В рамках нового законопроекта, власти Франции разработают план по расширению возможностей по организации системы хранения газа, чтобы не провалить поставки голубого топлива французским потребителям в зимний период. Политик надеется на то, что его законопроект будет принят уже в конце текущего года. И как заявляет министр, все остальные страны Европейского Союза обязаны последовать за Францией.
Как заявил Кристофа Кастанера, который возглавляет пресс-службу президента Франции, Эммануэль Макрон уже ознакомился с новым законопроектом и полностью его одобрил. Правительство Франции уверено, что находится в авангарде "зелёного движения". И то, что будет происходить в энергетическом секторе Пятой Республики, должно происходить и по всему миру.
Специалисты утверждают, что отказавшись от собственной нефтедобычи, Франция потеряет лишь 1 процент от собственного потребления углеводородов. Оставшиеся объёмы нефти и газа Париж закупает за границей. По итогам прошлого года, во Франции было добыто 815 тыс. тонн нефти, что равняется 0,02 процента от мировой нефтедобычи.
Вот таким вот образом, в Европе решили зафиксировать окончательную деградацию нефтедобывающего сектора, прикрываясь лозунгами о защите окружающей среды.
Специально для mmgp.ru