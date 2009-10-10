Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 422,369 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Франция прекращает инвестировать в нефтедобычу на своей территории

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:59
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 18:29
#1
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 10.10.2009
Сообщений: 1,905
Благодарностей: 162
УГ: 0
КП: 0.075
подарки
Франция прекращает инвестировать в нефтедобычу на своей территории


Николя Юло, возглавляющий Министерство окружающей среды Франции сообщил журналистам о ведущейся работе над законопроектом, который запретит вести геологоразведочные работы, а так же добычу углеводородов на территории Пятой французской Республики. Запреты будут вводиться постепенно, и окончательно законопроект вступит в полную силу не ранее 2040 года. Разрабатываемый законопроект является колоссальным шагом вперёд в рамках так называемого "Климатического Плана", который был предоставлен подконтрольным Николя Юло ведомством в первых числах июня 2017 года.

Таким образом, новый законопроект дополнит закон от 2011 года, тем самым будет введён официальный запрет на выдачу лицензий на геологоразведку и разработку традиционных месторождений нефти и газа, на суше и на шельфе. Ко всему прочему будут запрещены все работы по разработке сланцевых месторождений, а уже работающие буровые установки будут законсервированы. В рамках нового законопроекта, власти Франции разработают план по расширению возможностей по организации системы хранения газа, чтобы не провалить поставки голубого топлива французским потребителям в зимний период. Политик надеется на то, что его законопроект будет принят уже в конце текущего года. И как заявляет министр, все остальные страны Европейского Союза обязаны последовать за Францией.

Как заявил Кристофа Кастанера, который возглавляет пресс-службу президента Франции, Эммануэль Макрон уже ознакомился с новым законопроектом и полностью его одобрил. Правительство Франции уверено, что находится в авангарде "зелёного движения". И то, что будет происходить в энергетическом секторе Пятой Республики, должно происходить и по всему миру.

Специалисты утверждают, что отказавшись от собственной нефтедобычи, Франция потеряет лишь 1 процент от собственного потребления углеводородов. Оставшиеся объёмы нефти и газа Париж закупает за границей. По итогам прошлого года, во Франции было добыто 815 тыс. тонн нефти, что равняется 0,02 процента от мировой нефтедобычи.

Вот таким вот образом, в Европе решили зафиксировать окончательную деградацию нефтедобывающего сектора, прикрываясь лозунгами о защите окружающей среды.

Специально для mmgp.ru
__________________
Реклама: YoBit.Net - Вкладывай BTC в InvestBox и получай 6% в месяц!
Oziris вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:59
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
В ТРЦ Сеула запретили майнинг криптовалют на своей территории Kra100 Новости криптовалют 0 09.08.2017 23:50
Биржа Bitfinex прекращает работу на территории штата Вашингтон pilot10 Новости криптовалют 0 02.03.2017 04:12
США готовы инвестировать в строительство ядерного могильника на территории Украины Gannibal Barka Новости в мире финансов и инвестиций 64 08.09.2016 20:19
Ротшильд прекращает инвестировать в угольную промышленность Drum13 Новости в мире финансов и инвестиций 1 09.06.2015 11:41
Немецкая компания BMW прекращает продажи на территории РФ Sashoua Политика и экономика 11 24.12.2014 20:47

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Ratatara
В Сбербанке решили снизить ставки кредитов и депозитов.
От Ratatara в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватар Golder
Желаем чего? нашему любимому форуму!
От Golder в разделе «Курилка»
Аватар Avalanche
О золотом стандарте швейцарского франка
От Avalanche в разделе «Банковский форум»
Аватар TenDemon
Россия вошла в список стран, самых привлекательных для инвестиций
От TenDemon в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Senator2
Международный день студента
От Senator2 в разделе «Поздравления»
Аватар moskva
Бывший охранник Путина впервые опубликовал сведения о доходах
От moskva в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
422,369
Тем
488,773
Сообщений
12,166,627

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram