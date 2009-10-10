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Европейские автоконцерны развязали информационную войну против компании "ГАЗ"?

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Европейские автоконцерны развязали информационную войну против компании "ГАЗ"?


В мире борьбы конкурентов за рынки сбыта продукции существует два признака того, что компания очень сильно мешает другим производителям. Первый признак - это когда идеи ведущей компании начинают воровать менее удачные конкуренты, а второй признак - это безосновательные обвинения в мировых СМИ по поводу того, что удачливая компания ворует идеи у менее удачливых компаний, и успевает их реализовывать в производстве быстрее, чем те, кто создал оригинал.

Брать идеи дизайна российских автомобилей начали, относительно недавно, ряд китайских автопроизводителей, и это ни для кого не секрет. Но теперь стартует второй этап "марлезонского балета", когда иностранные производители, а так же дизайнеры, обвиняют российские автоконцерны в том, что они выпускают свои автомобили по украденным за границей эскизам, ещё не запущенных в производство автомобилей на Западе. Два таких факта однозначно указывают на то, что ряд российских автопроизводителей начинают выпускать вполне годную, и что самое главное, конкурентоспособную продукцию.

Итак, свежая новость. Дизайнер из Германии Юрий Постников, имеющий украинские корни, обвинил руководство российского автоконцерна "ГАЗ" в воровстве его эскизов, и использовании ворованных идей при производстве новых моделей автомобилей. В частности речь идёт об автомобиле "Вепрь-Next". Но обвинения в адрес российской компании звучат только на страницах германских СМИ. В суд дизайнер обращаться не собирается, так как не верит в честность российского правосудия.

Но автоконцерн "ГАЗ" решил обратиться за разъяснениями к дизайнеру, и как выяснилось, дальше пустых обвинений, с его стороны, дело так и не пошло. После чего представители российской компании официально объявили о том, что к созданию концепта "Вепрь-Next" иностранные компании не причастны. Сейчас юридический отдел автоконцерна готовит иск к гражданину Германии Постникову о защите деловой репутации.

Но с чем может быть связан такой скандал? Как выяснилось совсем недавно, российская компания "ГАЗ" всё же сумела подписать контракт с правительством Филиппин о поставке крупной партии микроавтобусов. Обойдя тем самым всех своих западных конкурентов. Разговор идёт о поставке 100 тыс автомобилей, до конца следующего года.

И вряд ли тогда стоит удивляться истории со всей этой шумихой о плагиате. Ведь вполне возможно, что все обвинения - это попытка европейских автоконцернов сорвать филиппинский контракт российского автопроизводителя. Более того, российский автомобильный рынок стал вторым по объёмам продаж в Европе, а это значит, что за рынком продаж в России, а так же за отечественными автопроизводителями сейчас внимательно следят все мировые автогиганты.

Специально для mmgp.ru
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