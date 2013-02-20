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В Украине разработан механизм легального использования криптовалюты малым бизнесом

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В Украине разработан механизм легального использования криптовалюты малым бизнесом



В Украине разработан механизм легального использования
криптовалюты малым бизнесом.



Украинская компания Attic Lab и Адвокатское объединение «Юскутум» разработали юридическую и налоговую схемы, которые позволят ввести криптовалюту в оборот товаров и принимать ее без нарушения действующих законодательных норм. Об этом журналу ForkLog рассказал CEO Attic Lab Сергей Васильчук.

«Идея разработки таких схем принадлежит мне, и возникла она спонтанно. Недалеко от моего дома в курортной зоне Киева Пуща-Водица находится уютное семейное кафе, и однажды мы с дочерью зашли туда перекусить после велопрогулки. Уже когда нам принесли счет, я понял, что вышел на улицу без кошелька, и при себе у меня был только мобильный телефон. Поскольку я являюсь криптоэнтузиастом, я предложил оплатить счет криптовалютой. Официанты вначале восприняли это как шутку и издевательство, но после того как к нам вышел владелец заведения Владислав, и я объяснил ситуацию ему, он согласился попробовать этот способ оплаты«, — рассказал Васильчук.
По его словам, он завел владельцу кафе криптовалютный кошелек, на который перевели биткоины в эквиваленте стоимости заказа — 172 гривны (около 0,0016 BTC).

«Эта история попала в некоторые СМИ, и после широкой огласки я понял, что нам необходимо разработать юридическую модель приема криптовалюты, чтобы предприниматели могли не волноваться насчет возможных проблем», — поделился Сергей Васильчук.
Схема приема криптовалюты, предусматривающая в том числе и прозрачность налоговых отчислений, была разработана в сотрудничестве с Адвокатским объединением «Юскутум». По словам юристов, разработанная схема подходит преимущественно для физических лиц-предпринимателей (ФЛП) на едином налоге.

«Предположим, наш ФЛП является энтузиастом криптовалют и разработал Программу развития оборота криптовалюты в Украине. В рамках этой программы Клиент может получать бесплатно блюда от кафе при условии бесплатной передачи криптовалюты на кошелек ФЛП. Чтобы не было дополнительных вопросов со стороны проверяющих, Программу можно выписать в виде публичного договора. На столиках кафе и в уголке покупателя нужно разместить информацию о том, что, передавая бесплатно криптовалюту, клиенты участвуют в Программе и их действия направлены на развитие системы блокчейн и ее популяризацию», — комментируют в АО «Юскутум».
В свою очередь, предприниматель заключает со своим кафе договор промышленного кейтеринга и обязуется оплачивать в гривне по безналичному расчету блюда неограниченного круга лиц, которые бесплатно передают ему криптовалюту.

«Клиент может переводить на кошелек ФЛП криптовалюту бесплатно в рамках Программы. Главное, чтобы получатель этого актива отразил его в учете и оплатил налоги. При этом чек PPO клиенту выписываться не должен, так как оплата этого блюда уже произошла по безналу от ФЛП. Согласно статье 292.3 Налогового кодекса Украины (НКУ) для ФЛП — это бесплатно полученные товары. Особенность операции состоит в том, что договор должен быть заключен в письменной форме. Это может быть любой договор, по которому не предусмотрена компенсация стоимости таких товаров, или же договор ответственного хранения криптовалюты физлицом-предпринимателем с правом ее использования. Договоры также могут заключаться в электронной форме: например, клиент загружает QR-код с сайта, на котором размещены условия такого договора и подписывает его кодом – электронным идентификатором», — пояснила партнер налоговой практики АО “Юскутум” Наталья Радченко.
Несмотря на то что в гражданском обороте статус криптовалюты не определен, для целей бухгалтерского и налогового учета юристы «Юскутума» предлагают считать ее нематериальным активом, поскольку список нематериальных активов в Положениях (стандартах) бухгалтерского учета не является исчерпывающим.

Выдержки из П(с)БУ 8:
п. 4.5. «Нематериальный актив — немонетарный актив, который не имеет материальной формы и может быть идентифицирован. Другие нематериальные активы (право на осуществление деятельности, использование экономических и других привилегий и т.п.).
п. 6. Приобретенный или полученный нематериальный актив отражается в балансе, если существует вероятность получения будущих экономических выгод, связанных с его использованием, и его стоимость может быть достоверно определена.

«Биткоин как нематериальный актив имеет цифровую, а не материальную форму. Он может быть идентифицирован. При этом существует вероятность получения будущих экономических выгод, связанных с его внедрением, и его стоимость может быть достоверно определена», — говорят юристы.
Согласно п. 14.1.244 ст. 14 НКУ, товар — это «материальные и нематериальные активы, а также ценные бумаги и деривативы, используемые в любых операциях, кроме операций по их выпуску (эмиссии) и погашению».

Наряду с этим статья 292.3 НКУ предусматривает ФЛП имеет право получать товары бесплатно. Однако он обязан включить стоимость таких товаров в доход в том квартале, в котором он их получил, и заплатить налог.

Согласно п. 164.2.17 ст. 164 НКУ стоимость питания, бесплатно полученного плательщиком НДФЛ считается дополнительным благом и должна подлежать налогообложению.

«Однако, основываясь на судебной практике, дополнительное благо должно быть персонифицировано и связано с конкретным лицом, чтобы считаться дополнительным благом. Поэтому, в ситуации с посетителями кафе, которые получают бесплатно чашечку кофе за бесплатно переданную криптовалюту, у них не будет возникать дополнительного блага», — отмечают в АО «Юскутум».
По словам Сергея Васильчука, юридическая схема приема криптовалюты будет утверждена в течение месяца, после чего Attic Lab приступит к технической реализации проекта.

«Attic Lab и «Юскутум» ставят перед собой волонтерскую цель — показать мелкому бизнесу, что биткоин — это не холера и не какие-то незаконные токены, это обычная ценность, которая в некоторых государствах, например в Японии, уже признана платежным средством. И в Украине, несмотря на заявления налоговой службы, есть легальные способы приема криптовалюты, и есть народ, который готов эти транзакции осуществлять», — резюмировал Сергей Васильчук.



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