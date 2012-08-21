Elenda Интересующийся

Пол: Женский Инвестирую в: Ставки на спорт Регистрация: 17.08.2017 Сообщений: 16 Благодарностей: 0 УГ: 1 КП: 0.000

Как делать сайт на вордпрессе, если никогда его не делал!? Инструкция новичкам!

К сожалению вся статья не вместилась в топик форума , поэтому полная редакция статьи здесь не влезли следующие разделы статьи:



Статьи для сайта, как писать хорошие статьи и где заказывать;



Ключи, как правильно укутать ключевые слова в текст и не попасть под фильтры за переспам!?



Семантическое ядро;



Итог.







Кому и для кого…

Если Вы никогда не делали сайты, но хотите попробовать начать их делать, Вам будет полезна, для изучения, данная инструкция! Возможно Вам понравится и Вы найдете себя, в мире создания сайтов для людей! Если у Вас уже был опыт в создании сайтов, то скорее всего вы это уже проходили и можете не читать! Эта инструкция для совсем новичков в этом деле!

Давайте мы сразу настроимся на то, что мы будем создавать перспективный сайт, который со временем, будет приносить трафик посетителей Вам, и в то же время, будет полезен людям. Будет отвечать на их вопросы – Т.Е будет информационным проектом.

Постораюсь расписать под минимальный бюджет, весь начальный запуск проекта, чтобы можно было стартануть с небольшими деньгами.



Хостинг (домик для сайта)

Вообще в этом деле кроме хостинга и домена, вся работа делится на сделаю сам, или закажу у кого-нибудь. Потому как, хостинг и домен Вам нужно будет в любом случае где-то купить, а скажем дизайн сайта, семантическое ядро, вордпресс поставить, или статью написать, все это можно и самому сделать, при особых то умениях!

Зачем платить, можно же бесплатно хостинг найти и домен там же прикрутить, кто то может и так подумать, но – тут работает отличная поговорка: “Бесплатный сыр у нас где? Да да в мышеловке!” с годами понимаю, что в наше время, нет халявы почти. Ну представьте, найдете Вы бесплатный хостинг, сделаете сайт, а его занавесит хостер весь рекламой, в итоге что? В итоге не серьезно это!



Если мы делаем проект на перспективу, то лучше взять хостинг и домен платно, потому как заплатив, за эти вещи, мы будем делать то, что нам надо и что мы хотим!

Правда если, мы привысим какие то ресурсы на хостинге, то нас предупредят и посоветуют другой более сильный тариф. Вооот, поэтому выбирайте качественный хостинг на минимальном тарифе, и если Ваш проект выстрелит, станет большим и жирным, то Вы перейдете на тариф побольше и все!

Рекомендую выбирать хостинг по нескольким критериям, если домен вы найдете в пределах 150 рублей и особых критериев для выбора доменной панели нет, то при выборе хостинга эти критерии есть.

Итак, какой хостинг можно считать хорошим, давайте распишем несколько важных критериев при выборе хостинга, подробнее об этом можете почитать по ссылке:

В первую очередь это хороший аптайм-для того чтобы сайт практически всегда был доступен;



Скорость хостинга, от скорости открывания страниц так же зависит лучшая индексация и ранжирование в поисковиках. Быстрый хостинг это хостинг на SSD серверах. В чем же отличие SSD хостинга от обычного? В случае с хостингом — скорость гораздо больше и надежность выше. SSD диски надежнее магнитных, так как там нет привода и ломаться там как бы нечему, кроме схемы;

Хорошая техподдержка, отвечающая быстро на вопросы;



Цена за месяц (тут все зависит от ресурсов, места на диске, трафика посетителей) обычно нормальный хостинг для среднего сайта начинается от 150-200 рублей за месяц, но тут есть всякого рода бонусы, например выгоднее платить сразу за год, так хостинг обойдется дешевле. К тому же, Вы можете приобрести хостинг, со скидкой в 10%, или получить 50 руб. на баланс для продления.

Время — если хостинг давно работает на рынке, то это нам на руку и скорее всего у него, уже качественное оборудование и большая клиентская база, узнать о качестве обслуживания такого хостинга Вы можете из отзывов клиентов на сторонних сайтах, или спросить на форуме. В любом случае время работы это дополнительный фактор в выборе хостинга.



3.Привязка домена, установка движка.

После покупки хостинга на указанную при регистрации почту Вам придет письмо с логинами и паролями, так же в нем будут данные о днс серверах, которые нужно прописать в доменной панели, где Вы покупали хостинг. Покажу картинку на примере панельки naunet





Заходим в панель/управление днс — там в поле прописываем днс сервера вашего хостера, из письма, отправляем заявку с новыми данными.

Теперь идем в панель хостинга и прописываем свой домен там, если все сделано правильно, под новый домен будет создана папка, куда нужно будет заливать движок. См.рисунок ниже.





Домен привязали, на хостинге создали папку дело за движком, если все сделано правильно, то на следующий день после привязки, при наборе в браузере вашего сайта, должна открываться индексная страничка с приветствием каким-нибудь.

Как ставить движок для сайта? Движок можно поставить тремя способами:

Через менеджер файлов на хостинге закачать готовую сборку движка;



ФТП клиентом, тотал коммандером, или еще каким закачать готовую сборку движка;

И самый простой способ, заказать установку в панели хостинга, делается это очень просто, ищите автоустановку приложений выбираете движок (советую выбрать вордпресс) указываете путь до папки сайта и устанавливаете!

Готово движок есть, домен есть, дело за заполнением, заходим в админку движка и изучаем что там можно делать, подробнее можете посмотреть здесь:



Для начала нам пригодится простое добавление статей см. картинку







4.Дизайн.

Дизайн очень важен для сайта, но на начальном этапе выберите какую-нибудь не заезженную тему и используйте ее. Я считаю, дизайном нужно заняться, тогда, когда проект выстрелит и начнет приносить посетителей, кто-то думает иначе, я думаю так.



5.Файл роботс, настройки урлов.

Для того чтобы поисковые системы yandex и google, лучше индексировали сайт и знали какие страницы индексировать а какие нет, нужно составить файл robots.txt и залить его в корень сайта, затем проверить его обратившись к нему в браузере вашсайт.ру/robots.txt подробнее об этом можете почитать тут:

Файл роботс для вордпресса, выглядит примерно так, все прекрасно индексируется и закрыто лишнее! См.картинку ниже.







Настройки адресов сайта лучше сделать с содержанием ключа в урле, для этого выберите в админке вордпресса настройки/постоянные ссылки/произвольно как на картинке ниже.





6.Счетчики посещений и яндекс метрика.

Рекомендую сразу после установки движка вордпресс, поставить счетчики посещений лайвинтернет и яндекс метрику, это действие поможет нам анализировать многие вещи такие как: с каких стран идут посещения на сайт, какой пол аудитории, сколько посещении было за день, месяц,год!



Сможем посмотреть тепловую карту кликов в яндекс метрике, узнаем куда именно кликают ваши посетители, сможем узнать сколько времени посетители проводят на странице. Это поможет нам улучшать сайт, делать некоторые манипуляции с посетителем, в своих целях и так далее!



Как установить счетчики в вордпресс? Для этого нужно зарегистрироваться на сайтахliveinternet.ru и metrika.yandex.ru получить код, затем зайти в админку вордпресса, найти там редактор темы и файл отвечающий за футер, в этот файл нам надо вставить коды счетчиков, которые мы получали ранее. После этих манипуляции, все действия посетителей будут фиксироваться и их можно будет наблюдать в аккаунтах лайвинтернета и метрики яндекса. См.рисунок







полная редакция статьи здесь Если Вы никогда не делали сайты, но хотите попробовать начать их делать, Вам будет полезна, для изучения, данная инструкция! Возможно Вам понравится и Вы найдете себя, в мире создания сайтов для людей! Если у Вас уже был опыт в создании сайтов, то скорее всего вы это уже проходили и можете не читать! Эта инструкция для совсем новичков в этом деле!Давайте мы сразу настроимся на то, что мы будем создавать перспективный сайт, который со временем, будет приносить трафик посетителей Вам, и в то же время, будет полезен людям. Будет отвечать на их вопросы – Т.Е будет информационным проектом.Постораюсь расписать под минимальный бюджет, весь начальный запуск проекта, чтобы можно было стартануть с небольшими деньгами.Вообще в этом деле кроме хостинга и домена, вся работа делится на сделаю сам, или закажу у кого-нибудь. Потому как, хостинг и домен Вам нужно будет в любом случае где-то купить, а скажем дизайн сайта, семантическое ядро, вордпресс поставить, или статью написать, все это можно и самому сделать, при особых то умениях!Зачем платить, можно же бесплатно хостинг найти и домен там же прикрутить, кто то может и так подумать, но – тут работает отличная поговорка: “Бесплатный сыр у нас где? Да да в мышеловке!” с годами понимаю, что в наше время, нет халявы почти. Ну представьте, найдете Вы бесплатный хостинг, сделаете сайт, а его занавесит хостер весь рекламой, в итоге что? В итоге не серьезно это!Если мы делаем проект на перспективу, то лучше взять хостинг и домен платно, потому как заплатив, за эти вещи, мы будем делать то, что нам надо и что мы хотим!Правда если, мы привысим какие то ресурсы на хостинге, то нас предупредят и посоветуют другой более сильный тариф. Вооот, поэтому выбирайте качественный хостинг на минимальном тарифе, и если Ваш проект выстрелит, станет большим и жирным, то Вы перейдете на тариф побольше и все!Рекомендую выбирать хостинг по нескольким критериям, если домен вы найдете в пределах 150 рублей и особых критериев для выбора доменной панели нет, то при выборе хостинга эти критерии есть.Итак, какой хостинг можно считать хорошим, давайте распишем несколько важных критериев при выборе хостинга, подробнее об этом можете почитать по ссылке: https://goo.gl/AVzsxB: В первую очередь это хороший аптайм-для того чтобы сайт практически всегда был доступен;Скорость хостинга, от скорости открывания страниц так же зависит лучшая индексация и ранжирование в поисковиках. Быстрый хостинг это хостинг на SSD серверах. В чем же отличие SSD хостинга от обычного? В случае с хостингом — скорость гораздо больше и надежность выше. SSD диски надежнее магнитных, так как там нет привода и ломаться там как бы нечему, кроме схемы;Хорошая техподдержка, отвечающая быстро на вопросы;Цена за месяц (тут все зависит от ресурсов, места на диске, трафика посетителей) обычно нормальный хостинг для среднего сайта начинается от 150-200 рублей за месяц, но тут есть всякого рода бонусы, например выгоднее платить сразу за год, так хостинг обойдется дешевле. К тому же, Вы можете приобрести хостинг, со скидкой в 10%, или получить 50 руб. на баланс для продления.Время — если хостинг давно работает на рынке, то это нам на руку и скорее всего у него, уже качественное оборудование и большая клиентская база, узнать о качестве обслуживания такого хостинга Вы можете из отзывов клиентов на сторонних сайтах, или спросить на форуме. В любом случае время работы это дополнительный фактор в выборе хостинга.3.Привязка домена, установка движка.После покупки хостинга на указанную при регистрации почту Вам придет письмо с логинами и паролями, так же в нем будут данные о днс серверах, которые нужно прописать в доменной панели, где Вы покупали хостинг. Покажу картинку на примере панельки naunetЗаходим в панель/управление днс — там в поле прописываем днс сервера вашего хостера, из письма, отправляем заявку с новыми данными.Теперь идем в панель хостинга и прописываем свой домен там, если все сделано правильно, под новый домен будет создана папка, куда нужно будет заливать движок. См.рисунок ниже.Домен привязали, на хостинге создали папку дело за движком, если все сделано правильно, то на следующий день после привязки, при наборе в браузере вашего сайта, должна открываться индексная страничка с приветствием каким-нибудь.Как ставить движок для сайта? Движок можно поставить тремя способами:Через менеджер файлов на хостинге закачать готовую сборку движка;ФТП клиентом, тотал коммандером, или еще каким закачать готовую сборку движка;И самый простой способ, заказать установку в панели хостинга, делается это очень просто, ищите автоустановку приложений выбираете движок (советую выбрать вордпресс) указываете путь до папки сайта и устанавливаете!Готово движок есть, домен есть, дело за заполнением, заходим в админку движка и изучаем что там можно делать, подробнее можете посмотреть здесь: https://goo.gl/GgonsD Для начала нам пригодится простое добавление статей см. картинку4.Дизайн.Дизайн очень важен для сайта, но на начальном этапе выберите какую-нибудь не заезженную тему и используйте ее. Я считаю, дизайном нужно заняться, тогда, когда проект выстрелит и начнет приносить посетителей, кто-то думает иначе, я думаю так.5.Файл роботс, настройки урлов.Для того чтобы поисковые системы yandex и google, лучше индексировали сайт и знали какие страницы индексировать а какие нет, нужно составить файл robots.txt и залить его в корень сайта, затем проверить его обратившись к нему в браузере вашсайт.ру/robots.txt подробнее об этом можете почитать тут: https://goo.gl/iJdGAj Файл роботс для вордпресса, выглядит примерно так, все прекрасно индексируется и закрыто лишнее! См.картинку ниже.Настройки адресов сайта лучше сделать с содержанием ключа в урле, для этого выберите в админке вордпресса настройки/постоянные ссылки/произвольно как на картинке ниже.Рекомендую сразу после установки движка вордпресс, поставить счетчики посещений лайвинтернет и яндекс метрику, это действие поможет нам анализировать многие вещи такие как: с каких стран идут посещения на сайт, какой пол аудитории, сколько посещении было за день, месяц,год!Сможем посмотреть тепловую карту кликов в яндекс метрике, узнаем куда именно кликают ваши посетители, сможем узнать сколько времени посетители проводят на странице. Это поможет нам улучшать сайт, делать некоторые манипуляции с посетителем, в своих целях и так далее!Как установить счетчики в вордпресс? Для этого нужно зарегистрироваться на сайтахliveinternet.ru и metrika.yandex.ru получить код, затем зайти в админку вордпресса, найти там редактор темы и файл отвечающий за футер, в этот файл нам надо вставить коды счетчиков, которые мы получали ранее. После этих манипуляции, все действия посетителей будут фиксироваться и их можно будет наблюдать в аккаунтах лайвинтернета и метрики яндекса. См.рисунок

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