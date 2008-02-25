Сравнительный анализ криптовалют Bitcoin



Появился в 2009 году, как альтернатива всем существующим электронным валютам и фиатным деньгам.



В отличии от электронных валют и всех фиатных денег Bitcoin не имеет единого выпускающего центра. Выпуск криптовалюты, а также обработку денежных платежей осуществляют майнеры, которые за свою работу получают деньги в виде комиссии. Комиссия за денежные переводы платится пользователями. Размер комиссии выбирают сами пользователи. Теоретически они могут комиссию вообще не платить. Но тогда время ожидания перевода может быть бесконечно долгим или деньги вообще могут не дойти до получателя и вернутся на баланс. Поэтому, чтобы платежи осуществлялись быстрее необходимо заплатить комиссию. При оплате система вам сама подберет рекомендуемую комиссию в зависимости от загрузки сети. Деньги на кошельках в Bitcoin не могут быть не арестованы, ни каким-то иным образом заморожены. Исходный код каждого перевода находится в открытом доступе и любой может проверить прохождение платежа.



Сама криптовалюта Bitcoin полностью анонимна. Регулируются только биржи криптовалют. Для того, чтобы спекулировать криптовалютами на биржах в большинстве случаев необходимо пройти верификацию. При этом Bitcoin можно выводить абсолютно анонимно, через обменники, большинство из которых ничем не регулируются.



В отличии от фиатных денег выпуск Bitcoin ограничен 21 миллионами Bitcoin, что только увеличивает курс валюты и делает ее дефляционной, в отличии от фиатных денег, выпуск которых регулируется Центробанками стран. Курс Bitcoin определяется рынком.



Идеи Bitcoin, в качестве независимого платежного средства, которое децентрализовано, анонимно и не зависит от воли государств и режимов стали настолько популярны, что вслед за успехом Bitcoin появились альтернативные криптовалюты, которые обладают свойствами Bitcoin, при этом имеют свои особенности. Данные альтернативные валюты стали называться Альткойнами (альтернативные монеты).



Рассмотрим наиболее популярные из них:



Ethereum



Криптовалюта, которая работает на основе смарт-контрактов. Наличие смарт контрактов позволяет по сети передавать не только данные о денежных переводах, но и любую другую информацию. При этом передача информации безопасна, исходный код открыт. Таким образом, благодаря смарт-контрактам можно делать открытой информацию не только о денежных переводах, но и любую другую информацию. Большинство ICO выпускает токены, которые используют в своей основе смарт-контракты на блокчейн Ethereum. Различные стартапы в своей деятельности используют возможности смарт-контрактов для открытой и более безопасной передачи информации. На базе смарт-контрактов предполагается создание открытого Правительства, где любой гражданин может увидеть на какой стадии рассмотрения находятся его документы. Также существуют рекомендации об использовании смарт-контрактов в деятельности нотариусов при удостоверении сделок и проверки действительности документов. Правительство Эстонии предлагает использование смарт-контрактов в программе Е-резиденство, которая предполагает доступ к услугам государственной власти без личного присутствия заявителя.



Dash



Эта криптовалюта появилась еще в 2014 году. И называлась она Darkcoin и XCoin. Основное ее отличие от Bitcoin и других криптовалют полностью анонимные переводы, а также полная анонимность своей криптовалюты. Из за своей анонимности, криптовалюта получила "дурную" славу. Считалось, что ей пользуются только "темные" личности, которые не в ладах с законом или, в лучшем, случае просто не желают платить налоги. В 2015 году из-за многочисленных упреков в адрес криптовалюты и ее "дурной славы" произошел полный ребрендинг. В том числе было заменено название на Dash. Тем не менее, основные принципы криптовалюты сохранились. Трансакции в Dash анонимны, переводы более безопасны, чем в Bitcoin, так как используется не один, а несколько криптографических алгоритмов, майнинг Dash требует меньших энергозатрат, а решения по судьбе криптовалюты принимаются не ведущими программистами-разработчиками, а всем сообществом. Существует так называемое децентрализированное Правительство. Особенностью Dash является то, что деньги заработанные майнерами распределяются между ими и ‘masternodes’. А 10% всей выручки идет на новые разработки.



Monero



Криптовалюта с открытым исходным кодом. В отличии от большинства других криптовалют эмиссия Monero не ограничена определенной суммой, а будет происходить постоянно. Особенностью Monero является то, что все денежные переводы проходят обфускацию, то есть запутывание кода, благодаря чему сами переводы занимают в 8 раз больше места, чем переводы в Bitcoin, что создает очень большую нагрузку на сеть. Работает на основе кольцевых сигнатур, что позволяет срыть трансакции, их адреса, суммы, назначения. По анонимности близка к Dash.



Pipple



Это единственная криптовалюта, которая не использует технологию blockchain в своей деятельности. Система действует на основе распределенного протокола, который активно используют банки и прочие финансовые учреждения в своей деятельности. Протоколы Ripple используют UniCredit», UBS и Santander для осуществления финансовых операций. По словам разработчиков Ripple они являются не конкурентами криптовалют, а их дополнением. Наряду с криптовалютами протоколы Ripple могут осуществлять операции с любыми фиатными деньгами, а также служить эффективным средством обмена между фиатными деньгами и криптовалютами. По мнению ряда экспертов Ripple созданы как раз для того, чтобы "решить проблемы криптовалют". По мнению American Banker распределенные реестры Ripple намного безопасней и дешевле в обслуживании, чем криптовалюты. По этой причине их так любят банки и прочие финансовые структуры. Так как Ripple вообще не использует технологию blockchain в ней нет майнеров. При этом каждая трансакция "удаляет" из сети чать Ripple, делая валюту дефляционной и увеличивая ее стоимость.



Litecoin



И хотя эта криптовалюта является всего лишь форком Bitcoin, то есть его ответвлением, по многим своим показателям уже сейчас Litecoin превосходит Bitcoin, что по мнению специалистов может сделать эту криптовалюту одной из самых популярных в сети. В частности благодаря Segwit в LiteCoin решена проблема масштабирования сети, а длительность денежных переводов составляет всего 2.5 минуты. Таким образом, Litecoin решил основную проблему Bitcoin, связанную с долгим ожиданием платежей из-за большой нагрузки на сеть. Конечная эмиссия LiteCoin ограничена 84 миллионами единиц.



Это основные мировые криптовалюты. И хотя у них много общего и одинаковые принципы работы, каждая из них имеет свои особенности, которые и позволили ей выделиться среди других схожих с ними криптовалют.





Сравнительный анализ криптовалют:



Не смотря на огромное количество криптовалют, еще не было ни одного масштабного сравнительного анализа криптовалют, произведенного специалистами мирового уровня. И только недавно профессора из Кембриджа опубликовали "Глобальный сравнительный анализ криптовалют".



Так что же все-таки происходит в мире криптовалют?



1. С каждый годом уменьшается доля Bitcoin в объеме общего рынка криптовалют. Если в марте 2015 года на Bitcoin приходилось 86% всего рынка, на втором месте находился Ripple с 8% рынка, то в марте 2016 года на Bitcoin уже приходилось 80% рынка, а вторую позицию занял Ethereum c 10%, а доля Ripple сократилась до 3%. В марте 2017 года Bitcoin занимал 72% рынка, доля Ethereum увеличилась до 16%, а доля Ripple сократилась до 1%.



2. Цены DASH, monero (XMR) и ether (ETH) испытали наиболее значительный рост с июня 2016 года.



3. ETH и DASH являются наиболее предпочтительным убежищем для хранения активов по сравнению с Bitcoin.



4. За год среднее количество трансакций в Bitcoin увеличилось с 201595 в день до 286419, а количество переводов в Ethereum увеличилось с 20242 до 47792.



5. 98% криптовалютных обменников работают с Bitcoin, 33% с Ethereum, 26% работает с Litecoin.



6. Больше всего криптовалюты популярны в США - 34%, далее идет Великобритания с 15%, потом Германия, Швейцария и Китай - 8% на каждую страну.



При подготовке статьи был использован отчет

https://www.jbs.cam.ac.uk/fileadmin/...king-study.pdf



100% уникальный текст

https://text.ru/antiplagiat/59b937fb3177b



------------------------

Автор: veranika55

Исключительные права на статью принадлежат mmgp.ru Появился в 2009 году, как альтернатива всем существующим электронным валютам и фиатным деньгам.В отличии от электронных валют и всех фиатных денег Bitcoin не имеет единого выпускающего центра. Выпуск криптовалюты, а также обработку денежных платежей осуществляют майнеры, которые за свою работу получают деньги в виде комиссии. Комиссия за денежные переводы платится пользователями. Размер комиссии выбирают сами пользователи. Теоретически они могут комиссию вообще не платить. Но тогда время ожидания перевода может быть бесконечно долгим или деньги вообще могут не дойти до получателя и вернутся на баланс. Поэтому, чтобы платежи осуществлялись быстрее необходимо заплатить комиссию. При оплате система вам сама подберет рекомендуемую комиссию в зависимости от загрузки сети. Деньги на кошельках в Bitcoin не могут быть не арестованы, ни каким-то иным образом заморожены. Исходный код каждого перевода находится в открытом доступе и любой может проверить прохождение платежа.Сама криптовалюта Bitcoin полностью анонимна. Регулируются только биржи криптовалют. Для того, чтобы спекулировать криптовалютами на биржах в большинстве случаев необходимо пройти верификацию. При этом Bitcoin можно выводить абсолютно анонимно, через обменники, большинство из которых ничем не регулируются.В отличии от фиатных денег выпуск Bitcoin ограничен 21 миллионами Bitcoin, что только увеличивает курс валюты и делает ее дефляционной, в отличии от фиатных денег, выпуск которых регулируется Центробанками стран. Курс Bitcoin определяется рынком.Идеи Bitcoin, в качестве независимого платежного средства, которое децентрализовано, анонимно и не зависит от воли государств и режимов стали настолько популярны, что вслед за успехом Bitcoin появились альтернативные криптовалюты, которые обладают свойствами Bitcoin, при этом имеют свои особенности. Данные альтернативные валюты стали называться Альткойнами (альтернативные монеты).Криптовалюта, которая работает на основе смарт-контрактов. Наличие смарт контрактов позволяет по сети передавать не только данные о денежных переводах, но и любую другую информацию. При этом передача информации безопасна, исходный код открыт. Таким образом, благодаря смарт-контрактам можно делать открытой информацию не только о денежных переводах, но и любую другую информацию. Большинство ICO выпускает токены, которые используют в своей основе смарт-контракты на блокчейн Ethereum. Различные стартапы в своей деятельности используют возможности смарт-контрактов для открытой и более безопасной передачи информации. На базе смарт-контрактов предполагается создание открытого Правительства, где любой гражданин может увидеть на какой стадии рассмотрения находятся его документы. Также существуют рекомендации об использовании смарт-контрактов в деятельности нотариусов при удостоверении сделок и проверки действительности документов. Правительство Эстонии предлагает использование смарт-контрактов в программе Е-резиденство, которая предполагает доступ к услугам государственной власти без личного присутствия заявителя.Эта криптовалюта появилась еще в 2014 году. И называлась она Darkcoin и XCoin. Основное ее отличие от Bitcoin и других криптовалют полностью анонимные переводы, а также полная анонимность своей криптовалюты. Из за своей анонимности, криптовалюта получила "дурную" славу. Считалось, что ей пользуются только "темные" личности, которые не в ладах с законом или, в лучшем, случае просто не желают платить налоги. В 2015 году из-за многочисленных упреков в адрес криптовалюты и ее "дурной славы" произошел полный ребрендинг. В том числе было заменено название на Dash. Тем не менее, основные принципы криптовалюты сохранились. Трансакции в Dash анонимны, переводы более безопасны, чем в Bitcoin, так как используется не один, а несколько криптографических алгоритмов, майнинг Dash требует меньших энергозатрат, а решения по судьбе криптовалюты принимаются не ведущими программистами-разработчиками, а всем сообществом. Существует так называемое децентрализированное Правительство. Особенностью Dash является то, что деньги заработанные майнерами распределяются между ими и ‘masternodes’. А 10% всей выручки идет на новые разработки.Криптовалюта с открытым исходным кодом. В отличии от большинства других криптовалют эмиссия Monero не ограничена определенной суммой, а будет происходить постоянно. Особенностью Monero является то, что все денежные переводы проходят обфускацию, то есть запутывание кода, благодаря чему сами переводы занимают в 8 раз больше места, чем переводы в Bitcoin, что создает очень большую нагрузку на сеть. Работает на основе кольцевых сигнатур, что позволяет срыть трансакции, их адреса, суммы, назначения. По анонимности близка к Dash.Это единственная криптовалюта, которая не использует технологию blockchain в своей деятельности. Система действует на основе распределенного протокола, который активно используют банки и прочие финансовые учреждения в своей деятельности. Протоколы Ripple используют UniCredit», UBS и Santander для осуществления финансовых операций. По словам разработчиков Ripple они являются не конкурентами криптовалют, а их дополнением. Наряду с криптовалютами протоколы Ripple могут осуществлять операции с любыми фиатными деньгами, а также служить эффективным средством обмена между фиатными деньгами и криптовалютами. По мнению ряда экспертов Ripple созданы как раз для того, чтобы "решить проблемы криптовалют". По мнению American Banker распределенные реестры Ripple намного безопасней и дешевле в обслуживании, чем криптовалюты. По этой причине их так любят банки и прочие финансовые структуры. Так как Ripple вообще не использует технологию blockchain в ней нет майнеров. При этом каждая трансакция "удаляет" из сети чать Ripple, делая валюту дефляционной и увеличивая ее стоимость.И хотя эта криптовалюта является всего лишь форком Bitcoin, то есть его ответвлением, по многим своим показателям уже сейчас Litecoin превосходит Bitcoin, что по мнению специалистов может сделать эту криптовалюту одной из самых популярных в сети. В частности благодаря Segwit в LiteCoin решена проблема масштабирования сети, а длительность денежных переводов составляет всего 2.5 минуты. Таким образом, Litecoin решил основную проблему Bitcoin, связанную с долгим ожиданием платежей из-за большой нагрузки на сеть. Конечная эмиссия LiteCoin ограничена 84 миллионами единиц.Не смотря на огромное количество криптовалют, еще не было ни одного масштабного сравнительного анализа криптовалют, произведенного специалистами мирового уровня. И только недавно профессора из Кембриджа опубликовали "Так что же все-таки происходит в мире криптовалют?1.в объеме общего рынка криптовалют. Если в марте 2015 года на Bitcoin приходилось 86% всего рынка, на втором месте находился Ripple с 8% рынка, то в марте 2016 года на Bitcoin уже приходилось 80% рынка, а вторую позицию занял Ethereum c 10%, а доля Ripple сократилась до 3%. В марте 2017 года Bitcoin занимал 72% рынка, доля Ethereum увеличилась до 16%, а доля Ripple сократилась до 1%.2.3.по сравнению с Bitcoin.4., а количество переводов в Ethereum увеличилось с 20242 до 47792.5.33% с Ethereum, 26% работает с Litecoin.6., далее идет Великобритания с 15%, потом Германия, Швейцария и Китай - 8% на каждую страну.При подготовке статьи был использован отчет100% уникальный текст------------------------Автор: veranika55Исключительные права на статью принадлежат mmgp.ru

Реклама: YoBit.Net - Вкладывай BTC в InvestBox и получай 6% в месяц!

TRAPPER-INVEST.COM-Независимый блог об инвестициях, консультации и рефбеки партнерам

Это надежнее и стабильнее ХАЙПОВ. ПРОВЕРЬ!

Бот VIKTORIA от KISKIN HOUSE - твой навигатор в мире инвестиций!

__________________ Последний раз редактировалось veranika55; Сегодня в 18:02 .