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Федеральные следователи заявили о частичной вине Tesla в смертельной аварии

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Федеральные следователи заявили о частичной вине Tesla в смертельной аварии
Национальный совет по безопасности транспорта заявил во вторник, что некоторые аспекты работы автопилота Tesla сыграли свою роль в фатальной катастрофе с участием 40-летнего Джошуа Брауна полтора года назад.



Независимое правительственное агентство по расследованию NTSB собралось во вторник, чтобы определить наиболее вероятную причину фатального аварии, которая произошла в Уиллистоне в прошлом году. Совет не может изменять решение по делу, но может выдавать рекомендации. Участники NTSB сказали, что автопилот сыграл свою роль в аварию, поскольку с его помощью водители могут больше не следить за дорогой и не рулить собственноручно. Кроме того, система беспилотного вождения работала на типе дороги, для которой она не предназначена.

Роберт Сэмвелл, председатель NTSB, добавил: «
Цитата:
Компания Tesla разрешила клиенту пользоваться беспилотной системой вне среды, для которой она спроектирована. Кроме того, разработка предоставляет пользователям отвлекающих от процесса вождения функций. В результате произошло то, что никогда не должно было случиться — фатальная автокатастрофа».
Стоит отметить, что Браун самостоятельно управлял машиной в течение 25 секунд за всю поездку на автопилоте, которая длилась 37 минут. Журнал Model S показывает, что система просила Брауна взять ручное управление семь раз, причем шесть из них сопровождались голосовыми предупреждениями. Национальная администрация по безопасности дорожного движения еще в январе заявила, что не нашла доказательства дефекта в системе автопилота. Кроме того, NTSB проанализировала данные и выяснила, что после установки первой системы автопилота количество аварий с Tesla снизилось на 40%.

Перевод специально для mmgp.ru
Уникальность: 100%
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