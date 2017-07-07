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[PRE-ICO][ICO]BTCsearch.net 14.09.2017

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Initial Coin Offer. Криптовалютный краудфандинг, Предстоящие и проходящие ICO
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[PRE-ICO][ICO]BTCsearch.net 14.09.2017
14.09.2017
Дата проведения Pre-ICO
На данный момент, заработанные сатоши будут доступны к выводу после проведения PRE-ICO.

Мы рады сообщить Вам о старте Баунти-Кампании BTCsearch. BTCsearch Пре-ICO начинается 14 Сентября. Время проведения ICO назначено на 14 ноября.
Прежде чем начать, мы приглашаем Вас поучаствовать в нашей баунти-кампании и помочь проекту BTCsearch в создании базы активных пользователей.
У нас уже есть юзеры, которые пользуються Bitcoin и знают что такое криптоэкономика.

BTCsearch - *это поисковик. За каждый введенный запрос или просмотр рекламы начисляются сатоши.



Количество поисковых запросов:



Количество новых зарегистрированных пользователей:



Общая информация.
Всего сделано 1.000.000 на платформе WAVES.
30% команда.
10% будет первые юзеры и баунти.
20% PRE-ICO - дискаунт 50%. 14 сентября - 14 октября
50% ICO. 14 ноября - 31 декабря 2017

90% прибыли будет направлено на выплату дивидендов.


Баунти программа:
На баунти программу заложено 10%.
Наша баунти программа работает по такому принципу:
• За регистрацию юзера мы даем 1токен.
• 3х уровневая реферальная программа, которая дает 25%, 10%, 5%.
• Внутри сайта мы сделали раздел PRE-ICO BOUNTY, в котором платим за каждые из подписных от 1 до 5 токенов.

Сумму токенов, полученных в ходе Bounty программы, можно увидеть в личном кабинете.






До начала Pre-ICO осталось всего 8 часов!
Напоминаем, бонус на этапе проведения Pre-Ico 50%.
Купить токены проекта BTCsearch можно будет в личном кабинете пользователя.
http://my.btcsearch.net
btcsearch вне форума  
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Метки
ico
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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