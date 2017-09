Gesha77 Интересующийся

IndexClix-зарубежный букс



Я не являюсь админом данного сайта.



Админ Indexclix.com Aurel(Франция).



vBulletin [video]

Это первый букс с линейки indexclix-fingersclix-Ads4Pro



Платёжные системы: Payza, Perfect, Bitcoin, Payeer



Стоимость аренды рефералов: $16 за 100(Rented referrals)



Autopay 0,005



Имеется 8 видов Апгрейдов на любой вкус



Выплата с проекта

16:50 10.09.17 Receive 187801325 U12325792

Indexclix +4.65 7.44 Received Payment 4.65 USD from account U12325792. Memo: API Payment. Payment from IndexClix. Thank you for your business. Please Post a Payment Proof in our Forum in ord. Payment ID: Gesha77

