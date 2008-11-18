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Чем мультиварки отличаются от пароварок?

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Чем мультиварки отличаются от пароварок?
Специально для поклонников здорового питания производители наладили выпуск пароварок и мультиварок. Ведь эти аппараты позволяют сохранить в продуктах максимальное количество витаминов в процессе термообработки.

Готовить продукты, как в пароварке, так и в мультиварке достаточно легко. Нужно только загрузить в них все продукты, а все остальное автоматически сделают эти аппараты. Причем в конце готовки они подадут звуковой сигнал, зовя вас за стол. Если в пароварке продукты готовятся во время обработки их паром, то в мультиварке продукты подвергаются термообработке в герметичной емкости.

Пароварка


Как вы видите, каждый из этих аппаратов обладает своими особенностями. Что касается пароварки, то перед готовкой продуктов необходимо налить в специальную емкость воду, а в контейнеры уложить продукты. Нагревательный элемент превратит воду в пар, который и будет нагревать продукты. В процессе готовки будет образовываться конденсат, для которого в пароварке предусмотрены специальные резервуары. Именно в них и будет стекать конденсат и сок из продуктов.

Если контейнеры с продуктами будут расположены рядом, то конденсат со стенок этих контейнеров будет стекать в разные емкости. Такой вариант хорош для приготовления блюд, чьи запахи не должны смешиваться друг с другом. Ну а если поставить контейнеры один над другим, то конденсат будет стекать в общую емкость. А такой вариант подходит для тех случаев, когда сок из верхнего контейнера должен попадать на продукты в нижнем контейнере. Еще нужно отметить, что варка каши или супа в пароварке ничем не отличается от их приготовления на газовой плите. Поэтому готовить их в пароварке нет смысла.

Пароварка


Большинство моделей пароварок оснащено нагревательным элементом мощностью порядка 1 кВт. Связано это с тем, что мощность прибора не может существенно повлиять на время приготовления пищи. Поэтому при выборе пароварки лучше обратить внимание на ее функции. Очень удобны модели с функцией поддержки тепла. А пароварки с таймером позволят вам задать время включения прибора. Емкость для воды у всех пароварок не превышает 1,5 л. Но еще имеются модели, у которых емкость для воды имеет специальное отверстие. Это позволит вам подливать воду в емкость в процессе готовки. Ну и обязательно обратите внимание на контейнеры. Их объем должен подходить для вашей семьи. Что касается безопасности, то любая модель пароварки должна иметь защиту от перегрева и от включения прибора без воды.

Что касается мультиварки,то ее кулинарные возможности гораздо шире. Поэтому и популярность мультиварок значительно выше. Ведь в них можно готовить практически все. А основным преимуществом мультиварки является то, что еда готовится в герметичной емкости. Поэтому в процессе готовки не будет идти процессов окисления продуктов.



Да и устроена мультиварка предельно просто. В дно герметичного корпуса встроен нагревательный элемент. Ну а в корпусе находится кастрюля, в которую и закладываются продукты. Тут стоит отметить, что у кастрюли имеется антипригарное покрытие. Кроме того, мультиварка оснащена процессором, который следит за паром и температурой. А избыточное давление пара сбрасывается через предохранительный клапан.



Готовить в мультиварки очень легко. Нужно только заложить продукты, а затем выбрать нужную программу на пульте управления. Кроме того, имеются модели, которые позволяют готовить пищу на пару. В комплект таких моделей входит решетка и емкость для воды.

Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru
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Метки
мультиварка, пароварка
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