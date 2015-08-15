100 DAT за участие .Раунд №2 . Криптовалюта бесплатно

100 DAT за участие .Раунд №2 .
Второй раунд еще будет длиться 30 дней , за это время у вас есть возможность бесплатно обзавестить криптовалютой DAT .
Что бы получить 100 DAT , перейдите по ссылке https://wn.nr/PBLNgB
Зарегистрируйтесь в розыгрыше через любую социальную сеть с указанием действующего имеил адреса .
Просто выполните одно любое задание на ваше усмотрение , твит/ретвит , вступить в группу в телеграмме или подписаться на Slack канал
Приглашайте друзей ( не обязательное условие)
За каждого приглашенного друга вы получаете еще 100 DAT
Токены вы сможете получить после окончания ICO и выхода монеты на биржу . ICO заканчивается 17 ноября .
И еще одна возможность получить криптовалюту бесплатно 200 SAT ( 10$)
за регистрацию на сайте ICO децентрализованной социальной сети .
Токены можно будет получить после окончания ICO , вся информация на сайте .
Приглашайте друзей и получайте еще 200 SAT за каждого друга .
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