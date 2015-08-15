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100 DAT за участие .Раунд №2 . Криптовалюта бесплатно

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#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 15.08.2015
Сообщений: 77
Благодарностей: 3
УГ: 0
КП: 0.013
100 DAT за участие .Раунд №2 . Криптовалюта бесплатно
100 DAT за участие .Раунд №2 .

Второй раунд еще будет длиться 30 дней , за это время у вас есть возможность бесплатно обзавестить криптовалютой DAT .

Что бы получить 100 DAT , перейдите по ссылке https://wn.nr/PBLNgB
Зарегистрируйтесь в розыгрыше через любую социальную сеть с указанием действующего имеил адреса .

Просто выполните одно любое задание на ваше усмотрение , твит/ретвит , вступить в группу в телеграмме или подписаться на Slack канал
Приглашайте друзей ( не обязательное условие)

За каждого приглашенного друга вы получаете еще 100 DAT

Токены вы сможете получить после окончания ICO и выхода монеты на биржу . ICO заканчивается 17 ноября .

И еще одна возможность получить криптовалюту бесплатно 200 SAT ( 10$)
за регистрацию на сайте ICO децентрализованной социальной сети .
Токены можно будет получить после окончания ICO , вся информация на сайте .
Приглашайте друзей и получайте еще 200 SAT за каждого друга .

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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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