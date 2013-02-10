Корпорация "Роснефть" инвестирует в создание системы управления льдами

Пресс-центр государственной нефтеперерабатывающей корпорации "Роснефть" сообщил о финансировании научно-исследовательской экспедиции, получившей название "Кара-Лето-2017", в ходе которой техники и инженеры компании на протяжении 40 суток проведут научные изыскания в Баренцевом и Карском морях у архипелагов Земля Франца-Иосифа, Новая Земли и Северная Земля. В ходе научных работ будут проведены испытания новой разработанной системы управления ледовой обстановкой. В частности, инженеры государственной корпорации "Роснефть" проведут испытания новых инженерных решений по буксировке сверхбольших айсбергов при помощи специально разработанной сети и канатов из новых материалов. Это уже будет вторая научная экспедиция, посвящённая данной проблеме. В прошлом году, благодаря новой системе транспортировке удалось без особых проблем отбуксировать айсберг массой свыше 1 млн тонн.
Отдельной темой исследований станет новая система обнаружения айсбергов при различных условиях погоды, особыми техническими инструментами. В том числе и бесплотными аппаратами, которые смогут работать в экстремальных погодных условиях. В рамках исследовательских работ, финансируемых государственной нефтедобывающей корпорацией "Роснефть", инженеры компании проведут тестирование каналов связи, и так же коммуникационного оборудования при сверхнизких температурах.
В конце научной экспедиции, инженеры нефтедобывающей компании "Роснефть" планируют провести профилактические работы с ранее установленным оборудованием, которое работает на систему круглогодичного мониторинга условий окружающей среды в Карском море. Работы будут вестись на 4-х метеорологических станциях и 6 буйковых станциях.
Государственная нефтедобывающая корпорация "Роснефть" ведёт исследовательские работы в Арктике не самостоятельно, а вместе с Арктическим научным центром, совместно с которым уже было организовано 17 научных экспедиций на арктические шельфы.
Как выяснили журналисты, в исследовательских работах, проводимых при финансовом и техническом участии компании "Роснефть", заинтересованы многие иностранные нефтедобывающие компании, которые так же подали заявки на участие в организации готовящегося исследовательского проекта.
Специально для mmgp.r
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