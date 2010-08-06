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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Xtracoin Online - Xtracoin.online
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Xtracoin.Online

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добро пожаловать в xtracoin.online

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Последний раз редактировалось List4Hyip; Сегодня в 16:46. Причина: Добавлено сообщение
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