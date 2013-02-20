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"ПриватБанк" открыл малому бизнесу прием платежей по QR-кодам

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"ПриватБанк" открыл малому бизнесу прием платежей по QR-кодам



"ПриватБанк" открыл малому бизнесу прием платежей по QR-кодам.



Отныне осуществлять мобильные транзакции за покупки в торговых точках стане значительно проще.

Универсальный коммерческий банк ЗАО "ПриватБанк" запускает новую услугу благодаря которой украинские бизнесмены смогут самостоятельно подключиться к уникальному сервису по приему бесконтактных платежей без приобретения и использования платежных терминалов. Владельцам магазинов не нужно приобретать терминалы, настраивать их и платить за их обслуживание.

По сообщению из банка, благодаря новой услуге «Платежи по QR-коду» у клиентов есть возможность оплатить покупки или услуги при помощи онлайн-приложения контроля своих счетов Приват24 в своем мобильном гаджете, просто сделав скан QR-кода с рекламных плакатов магазинов.

Специально разработанные для нового сервиса плакаты можно абсолютно бесплатно приобрести по е-мейлу или сделать копию из мобильного приложения Приват24 предварительно активировав данный сервис.



Также "ПриватБанк" предоставил услугу по оплате с помощью QR-кода украинским ресторанам и кафе. Об этом сообщается на официальном сайте банка.

Для того, чтобы активировать услугу «Платежей по QR-коду» необходимо зайти в меню «Приват24 для бизнеса», а затем: «Услуги» – «Прием платежей» – «Платежи по QR-коду».





По материалам: https://psm7.com/news/privatbank-otk...-qr-kodam.html

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