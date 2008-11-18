Rost77 Модератор

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Как выбрать кофеварку? Многие из нас уже не представляют утро без запаха кофе. Ведь этот бодрящий напиток пробуждает жизненные силы и позволяет нам окончательно проснуться. Поэтому очень важно выбрать такую кофеварку, которая устраивала бы именно вас.



В основном любители кофе приобретают рожковые, капельные и капсульные кофеварки. Поэтому давайте рассмотрим их особенности и отличия. Эта информация поможет вам выбрать подходящую модель.



Начнем с капельных кофеварок, которые позволят вам приготовить американо. Основным элементом кофеварок данного типа является стеклянная колба со шкалой. Установлена она на подставке, внутри которой имеется нагревательный элемент. Поэтому имеется возможность постоянно подогревать сваренный кофе. Кроме того, нагревательный элемент имеется и в специальном резервуаре, где находится фильтр-сетка с молотым кофе и вода. При включении кофеварки горячая вода капает на кофе, а затем стекает в колбу.



Особенностью капельных кофеварок заключается в том, что крепость кофе будет зависеть от времени нагрева воды. Поэтому любителям крепкого кофе следует приобретать модели с малой мощностью. Ну а если важна скорость приготовления нескольких чашек кофе, то следует приобретать модели мощностью 1,2 кВт. В этом случае приготовление чашки кофе займет всего минуту.



Капельная кофеварка





Кроме того, следует обратить внимание на материал фильтра. Ведь модель может быть укомплектована как нейлоновым, так и бумажным фильтром. Если бумажный фильтр является одноразовым, то нейлоновый придется менять через некоторое время.



Еще можно отметить, что это самые простые и дешевые кофеварки, с помощью которых можно приготовить крепкий кофе. Но любителям кофе со сливками такие аппараты не подойдут. А вот в рожковой кофеварке можно сварить не только эспрессо, но еще и приготовить напиток с пенкой из молока.



Роль фильтра в этих кофеварках играет рожок, в который и засыпают молотый кофе. При включении кофеварки пар под давлением проходит сквозь рожок, конденсируется, а затем стекает в чашку. К особенностям таких кофеварок можно отнести то, что вкус кофе будет сильно зависеть от плотности кофейного порошка в рожке. Тут стоит отметить, что все модели комплектуются как пластиковыми, так и металлическими рожками. Более насыщенный вкус получается в кофеварках с металлическим рожком.



Рожковая кофеварка





Еще стоит обратить внимание на давление помпы. Самые дешевые модели укомплектованы помпами на 4 бар. А более дорогие модели имеют помпу на 15 бар. Более ароматный эспрессо готовится лишь под давлением в 15 бар. Кроме того, кофе в таких моделях варится всего за 30 с. А в более дешевых моделях кофе готовится минуту.



Для приготовления кофе с пенкой производители оснащают рожковые кофеварки ручным или автоматическим капучинатором. В моделях с ручным капучинатором необходимо будет поставить под него чашку с молоком, а затем нажать кнопку, чтобы получить пенку. Из трубки капучинатора струя пара по трубке начнет поступать в чашку с молоком. В результате в ней образуется плотная пенка, которую можно аккуратно выложить на кофе. Ну а в моделях с автоматическим капучинатором все намного проще. Молоко заливается в специальный резервуар, а уже готовая пенка стекает в кофе.



Но на рынке еще имеются капсульные кофеварки, в которые закладываются специальные капсулы с обжаренным кофе. Они чем-то напоминают рожковые кофеварки, но процесс приготовления кофе здесь имеет более высокую степень автоматизации. Нужно лишь установить капсулу, залить воду, а затем включить кофеварку. Вначале механизм кофеварки проколет капсулу, а потом подаст горячую воду под большим давлением (4-15 бар) в образовавшиеся отверстия. В некоторых моделях предусмотрена даже функция автоматического удаления использованной капсулы.



Капсульная кофеварка





Ну а к особенностям этих кофеварок можно отнести то, что вкус кофе будет полностью зависеть от капсул. Ведь производители наладили выпуск десятков сортов капсул с разным кофе. Кроме того, в капсулы добавляют еще и молоко. Поэтому появляется возможность готовить различные виды кофе.



Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru В основном любители кофе приобретают рожковые, капельные и капсульные кофеварки. Поэтому давайте рассмотрим их особенности и отличия. Эта информация поможет вам выбрать подходящую модель.Начнем с капельных кофеварок, которые позволят вам приготовить американо. Основным элементом кофеварок данного типа является стеклянная колба со шкалой. Установлена она на подставке, внутри которой имеется нагревательный элемент. Поэтому имеется возможность постоянно подогревать сваренный кофе. Кроме того, нагревательный элемент имеется и в специальном резервуаре, где находится фильтр-сетка с молотым кофе и вода. При включении кофеварки горячая вода капает на кофе, а затем стекает в колбу.Поэтому любителям крепкого кофе следует приобретать модели с малой мощностью. Ну а если важна скорость приготовления нескольких чашек кофе, то следует приобретать модели мощностью 1,2 кВт. В этом случае приготовление чашки кофе займет всего минуту.Кроме того, следует обратить внимание на материал фильтра. Ведь модель может быть укомплектована как нейлоновым, так и бумажным фильтром. Если бумажный фильтр является одноразовым, то нейлоновый придется менять через некоторое время.Еще можно отметить, что это самые простые и дешевые кофеварки, с помощью которых можно приготовить крепкий кофе. Но любителям кофе со сливками такие аппараты не подойдут. А вотРоль фильтра в этих кофеварках играет рожок, в который и засыпают молотый кофе. При включении кофеварки пар под давлением проходит сквозь рожок, конденсируется, а затем стекает в чашку.Тут стоит отметить, что все модели комплектуются как пластиковыми, так и металлическими рожками. Более насыщенный вкус получается в кофеварках с металлическим рожком.Самые дешевые модели укомплектованы помпами на 4 бар. А более дорогие модели имеют помпу на 15 бар.Кроме того, кофе в таких моделях варится всего за 30 с. А в более дешевых моделях кофе готовится минуту.Для приготовления кофе с пенкой производители оснащают рожковые кофеварки ручным или автоматическим капучинатором. В моделях с ручным капучинатором необходимо будет поставить под него чашку с молоком, а затем нажать кнопку, чтобы получить пенку. Из трубки капучинатора струя пара по трубке начнет поступать в чашку с молоком. В результате в ней образуется плотная пенка, которую можно аккуратно выложить на кофе. Ну а в моделях с автоматическим капучинатором все намного проще. Молоко заливается в специальный резервуар, а уже готовая пенка стекает в кофе., в которые закладываются специальные капсулы с обжаренным кофе. Они чем-то напоминают рожковые кофеварки, но процесс приготовления кофе здесь имеет более высокую степень автоматизации. Нужно лишь установить капсулу, залить воду, а затем включить кофеварку. Вначале механизм кофеварки проколет капсулу, а потом подаст горячую воду под большим давлением (4-15 бар) в образовавшиеся отверстия. В некоторых моделях предусмотрена даже функция автоматического удаления использованной капсулы.Ну а к особенностям этих кофеварок можно отнести то, что вкус кофе будет полностью зависеть от капсул. Ведь производители наладили выпуск десятков сортов капсул с разным кофе. Кроме того, в капсулы добавляют еще и молоко. Поэтому появляется возможность готовить различные виды кофе.

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