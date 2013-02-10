Китай сокращает поставки мусора из США

В начале сентября 2017 года в Китае вступил в силу законопроект, запрещающий ввозить 24 сорта твёрдых бытовых отходов из США на китайские мусороперерабатывающие заводы. В том числе из США в Китай запрещено ввозить бумагу и продукцию из пластика.
Владельцы китайских мусороперерабатывающих заводов оценивают оборот бизнеса по импорту американского мусора в 5 млрд долларов ежегодно. И новый законопроект сократит прибыльность такого бизнеса, как минимум, на 20 процентов. Что вызвало некоторую панику на "мусорном рынке" Китайской Народной Республики. Так охарактеризовали произошедшее сотрудники Института переработки утильсырья из США.
Власти Поднебесной о принятии законопроекта заранее предупредили ВТО, в середине июля этого года. Из-за этого, американские поставщики бытовых отходов понесли крупные финансовые потери, так как у них было слишком мало времени, что переориентировать поставки мусора на другие заводы. Кстати говоря, твёрдые бытовые отходы занимают шестое место по объёму экспортных поставок из США в Китай.
Как ранее работала система поставок? В КНР тысячи морских контейнеровозов ежегодно загружались потребительскими товарами и отправлялись в порты США. Обратно те же самые корабли шли гружёные бытовыми отходами. В Штатах сложился такой дисбаланс торговли с Китаем, что поставлять обратно просто нечего. И чтобы не идти пустыми обратно, владельцы контейнеровозов предоставляли большие скидки "мусорным компаниям". Зачастую, компаниям, которые занимаются сбором бытовых отходов, было выгоднее отправлять сырьё на переработку морем из США в Китай, чем отправлять тот же самый мусор по железной дороге из Лос-Анджелеса в Чикаго.
Но власти Китая теперь заявляют, что намерены запретить ввоз некоторых категорий отходов из-за слишком большой токсичности. Пекин предоставил на заседании ВТО информацию об обнаружении в возимых отходах недопустимого количества опасных материалов, которые Штаты специально смешивают с мусором. Что приводит к сильнейшему отравлению окружающей среды во время переработки мусора на китайских заводах.
Американские бизнесмены уверены, что такой запрет нанесёт сильнейший удар по владельцам китайских мусороперерабатывающих заводов. Многие из которых будут вынуждены из-за банкротства закрыть свои производства. Что ещё больше нанесёт вред китайской экологии.
Специально для mmgp.ru