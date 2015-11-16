В прошлом году европейские банки закрыли более 9000 своих отделений
Сообщается, что по данным Европейской банковской федерации, в прошлом году европейские банки закрыли более 9000 своих отделений и расстались с 50 000 своих сотрудников поскольку потребители массово мигрируют в сторону онлайн-банкинга и финансовых мобильных приложений установленных на свои смартфоны.
Последний обзор этого сектора показывает, что банки продолжают сокращать своё физическое присутствие по всей Европе, так как важность широкораспространенных филиальных банковских сетей сильно понизилась.
В 2016 году количество филиалов банков в Евросоюзе снизилось до 189 270 отделений, то есть они сократились на 4,6% чем это было годом ранее. Данные указывают на восходящую кривую падения с 2015 года, когда Евросоюз потерял только 3% банковских филиалов.
Если же брать более широкие временные рамки, то согласно отчетов европейские банки закрыли более 48 000 своих отделений начиная с 2008 года, то есть сократившись в общей сложности на 20,4%.
Численность банковского персонала также снизилась, упав до 2,8 млн человек в прошлом году по сравнению с годом ранее, когда было 2,85 млн работающих сотрудников. Эту цифру можно сопоставить с 3,26 человек, которые работали в банках Европы в 2008 году.