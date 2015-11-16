Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 422,351 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

В прошлом году европейские банки закрыли более 9000 своих отделений

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:57
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 16:15
#1
Премиум
Премиум
 
Аватар OPLOTT
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 3,918
Благодарностей: 1,428
УГ: 26
КП: 0.204
подарки
В прошлом году европейские банки закрыли более 9000 своих отделений

Сообщается, что по данным Европейской банковской федерации, в прошлом году европейские банки закрыли более 9000 своих отделений и расстались с 50 000 своих сотрудников поскольку потребители массово мигрируют в сторону онлайн-банкинга и финансовых мобильных приложений установленных на свои смартфоны.

Последний обзор этого сектора показывает, что банки продолжают сокращать своё физическое присутствие по всей Европе, так как важность широкораспространенных филиальных банковских сетей сильно понизилась.

В 2016 году количество филиалов банков в Евросоюзе снизилось до 189 270 отделений, то есть они сократились на 4,6% чем это было годом ранее. Данные указывают на восходящую кривую падения с 2015 года, когда Евросоюз потерял только 3% банковских филиалов.

Если же брать более широкие временные рамки, то согласно отчетов европейские банки закрыли более 48 000 своих отделений начиная с 2008 года, то есть сократившись в общей сложности на 20,4%.

Численность банковского персонала также снизилась, упав до 2,8 млн человек в прошлом году по сравнению с годом ранее, когда было 2,85 млн работающих сотрудников. Эту цифру можно сопоставить с 3,26 человек, которые работали в банках Европы в 2008 году.

Перевод специально для mmgp.ru источник

https://text.ru/antiplagiat/59b92048060eb
__________________
Реклама: YoBit.Net - Вкладывай BTC в InvestBox и получай 6% в месяц!

Крупнейшая Инвестиционная Сеть в Мире! eToro
Крипта на Халяву! Тут
Последний раз редактировалось OPLOTT; Сегодня в 16:22.
OPLOTT вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:57
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
В Ощадбанке сообщили, сколько отделений закрыли в I кв. 2017 г. moskva Банковский форум 1 09.04.2017 13:11
Банки в Украине закрыли еще больше отделений bizneser Новости в банковской сфере и страховании 1 12.02.2017 19:57
Банки в прошлом году сократили долг перед НБУ на 29,3% bizneser Новости в банковской сфере и страховании 0 17.01.2017 12:19
МВД: более 700 млрд рублей незаконно выведено за рубеж в прошлом году ElarGroup3 Новости в мире финансов и инвестиций 1 23.05.2016 21:02
Жена главы Брянской области заработала в прошлом году более 900 млн рублей LanO Политика и экономика 4 23.05.2016 19:51

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Anton-writer
Агентства Fitch и S&P понизили рейтинг Киева до дефолтного уровня
От Anton-writer в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Rain1
Глава НКРЭ объяснил, как украинцам потянуть новые цены на газ
От Rain1 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Дмитрий Краснощеков
Прогнозы от Максона!
От Дмитрий Краснощеков в разделе «Стратегии и прогнозы»
Аватар KruZeR
Globas.biz - Страховка 100%
От KruZeR в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
Аватара нет
ПАММ-счет 538518 ilya_chukhin (ForexTrend)
От pittt в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар Chessy
Byxpress.com - Byxpress
От Chessy в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
422,351
Тем
488,741
Сообщений
12,165,674

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram