Ретейлеры начали снижать цены на iPhone в России . Ретейлеры считают, что новые модели будут пользоваться спросом у россиян, несмотря на стоимость



На сайтах «Эльдорадо» и Re: Store уже обновились цены на старые модели. С 13 сентября стоимость iPhone 7 Plus с объемом памяти 128 Гб в Re: Store, например, снизилась на 21%, до 60,9 тыс. руб. В «Эльдорадо» iPhone 6S на 128 Гб подешевел на 18%, до 43,9 тыс.руб.



В «Евросети» также подтвердили снижение стоимости iPhone 7 и iPhone 6S на несколько тысяч рублей. По словам представителя Ozon Марии Назамутдиновой, пока Apple не давал информацию о снижении цен на старые модели, «однако рынок уже опустился». Интернет-магазин снизил цены на 10–15%, до минимального порога по маржинальности, сообщила она. По словам представителя «М.Видео» Валерии Андреевой, они также в ближайшее время снизят цены на iPhone 6 и iPhone 7. Размер скидки будет зависеть от спроса и конкурентной ситуации, отметила она. О снижении цен заявил и «Связной». Например, модель iPhone 6 Plus с памятью 128 Gb подешевела на 15%, до 44,9 тыс. руб.





