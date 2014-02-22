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В крупнейших вузах РФ начнут преподавать основы блокчейна и криптовалют

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В крупнейших вузах РФ начнут преподавать основы блокчейна и криптовалют
Студенты крупнейших российских вузов МГУ, ВШЭ, МИСиСа, МФТИ и СПбГЭУ в 2017-2018 учебном году в рамках существующей программы будут изучать основы блокчейна и криптовалют. Эту информацию руководство вузов подтвердило RT.

Так, по информации издания, студенты экономического факультета МГУ рассмотрят технологию распределенного реестра в контексте ее применения в финансовой сфере.

Цитата:
«Сразу для нескольких программ у нас будут проходить мастер-классы — для этого мы приглашаем представителей индустрии. Кто-то в целом будет рассказывать про блокчейн, кто-то про — биткоины», — рассказал член управляющего совета магистерской программы «Финансовая аналитика» экономфака МГУ Сергей Студников.
При этом факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ не планирует «выделенное обучение» по этой дисциплине.

Цитата:
«Готовить специалистов по блокчейну — не самое нужное занятие, так как блокчейн лишь небольшая часть информационных технологий или информационной безопасности», — пояснили в пресс-службе факультета.
В Высшей школе экономики технологию рассмотрят в рамках курса «Финансовые технологии».

Цитата:
«Теме изучения блокчейна планируется посвятить несколько лекций приглашенных экспертов», — пояснили в НИУ ВШЭ.
В СПбГЭУ блокчейну и криптовалютам хотят даже посвятить два раздела нового учебника по банкам, финансам и финансовым рынкам. Освещать тему планируют в рамках уже существующего курса о банковском деле.

Цитата:
«Чтобы ввести отдельный курс — тут мы упираемся в целый ряд формальных вещей, — это нужно долго и много согласовывать с Министерством образования», — пояснил доцент факультета экономики и финансов СПбГЭУ Денис Горулев.
В Московском физико-техническом институте (МФТИ) планируют обучать студентов IT-составляющей блокчейна. По словам директора Физтех-школы прикладной математики и информатики МФТИ Андрея Райгородского, это направление очень востребовано как среди студентов, так и среди работодателей.

Цитата:
«В этом году у нас есть пара спецкурсов, на которых очень много слушателей, потому что эта тема крайне популярна. И на этот счет идут заказы от индустриальных партнеров. Например, Сбербанк сейчас с нами работает — открыли новую научную лабораторию, в которой ведутся исследования этой тематики», — рассказал Райгородский.
В Национальном исследовательском технологическом университете МИСиС будут изучать блокчейн совместно с экономистами на базе нового учебного центра.

Цитата:
«НИТУ МИСиС и Внешэкономбанк летом 2017 года подписали соглашение о создании Центра компетенций по новым материалам и прорывным технологиям с фокусом на блокчейн. В задачи центра будет входить организация научной деятельности по развитию технологии блокчейн, развитие дополнительного профессионального образования в этой области и формирование высококвалифицированного кадрового потенциала в рамках реализации инновационных проектов», — сообщили представители вуза.
По мнению директора недавно созданной Ассоциации криптовалют и блокчейна Арсения Щельцина, спрос на блокчейн-специалистов на рынке труда есть уже сейчас.

Цитата:
«Безусловно, спрос будет расти. В первое время достаточно будет уже существующих программистов. Потом, возможно, нужны будут чисто специалисты по смарт-контрактам — в финансовой области, логистической и так далее», — отметил он.
В числе самых востребованных профессий в новой экосистеме эксперты называют блокчейн-инженеров и программистов с глубоким пониманием криптографии, а также юристов, разбирающихся в технологии смарт-контрактов и токенизации активов.

Напомним, ранее премьер министр России Дмитрий Медведев назвал блокчейн «убийцей целого ряда профессий».

https://forklog.com/v-krupnejshih-vu...-kriptovalyut/
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