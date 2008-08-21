Конкурс "Веселый скамопад!" - 14 этап (призовой фонд 100 поинтов от coinvalley.net)

Продолжаем конкурс!
О конкурсе
"Веселый Скамопад!"
14 этап
Закрылся очередной "надежный" хайп? Теперь это не повод затягивать пояса. На этом можно заработать!
Спрогнозируйте какие 5 HYIP закроются в ближайший месяц и выигрывайте!
Условия
- В рамках конкурса необходимо предсказать, какие 5 работающих HYIP-проектов окажутся в разделе проблемных/неактивных/закрытых программ в ближайший месяц.
- Каждый участник на свое усмотрение выбирает любые подходящие 5 HYIP из подразделов HYIP от 16% до 60% в месяц и\или HYIP до 15% в месяц .
(кроме "HYIP под вопросом" )
- В конкурсе участвуют только HYIP, проработавшие не меньше 3 месяцев с момента создания их темы на нашем форуме (и на момент старта конкурса).
- На момент голосования у HYIP не должно быть проблем с выплатами.
- HYIP будет засчитан и в том случае, если он оказался в проблемном разделе до момента окончания голосования. Но после этого другим участникам голосовать за него нельзя.
- В случае возникновения сомнений в платежеспособности проекта на рубеже окончания конкурса, будет выделяться дополнительное время сроком до 1 недели для проверки данного факта. Результаты конкурса до этого момента будут объявлены предварительными (правило не относится к случаям, когда информация о проблемах с выплатами была получена постфактум после подведения итогов - такие данные во внимание браться не будут). Окончательный результат будет объявлен сразу после проведения анализа платежеспособности подобного проекта.
Для участия в конкурсе необходимо:
1)
Оставить в теме конкурса одно
сообщение с указанием 5 HYIP, которые закроются в ближайший месяц. Засчитываться будут те HYIP из списка, которые попадут в проблемный раздел в указанный срок. Обязательно укажите названия и ссылки на форуме на обсуждаемые проекты!
2)
Участвовать в конкурсе могут пользователи, которые зарегистрированы на форуме минимум один месяц назад, а также имеющие минимальное количество постов равное 50.
Участники, уличенные в использовании клонов для влияния на результаты конкурса будут дисквалифицированы из него навсегда.
3)
Приём прогнозов прекращается в 23:59 по мск 24 сентября 2017 года.
Далее, 14 октября 2017 года, участники, угадавшие наибольшее количество проблемных HYIP - станут победителями и между ними будет разделен призовой фонд!
(!) Заблокированные пользователи снимаются с конкурса.
Успехов Всем участникам!