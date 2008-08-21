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Конкурс "Веселый скамопад!" - 14 этап (призовой фонд 100 поинтов от coinvalley.net)

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В этом разделе обсуждаются и проводятся конкурсы от MMGP для HYIP инвесторов.
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Старый Сегодня, 14:40
#1
Модератор
 
Имя: Ярослав
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 21.08.2008
Сообщений: 3,521
Благодарностей: 5,247
УГ: 12
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награды Волшебный горшочек 
Счастье Конкурс "Веселый скамопад!" - 14 этап (призовой фонд 100 поинтов от coinvalley.net)
Продолжаем конкурс!

"Веселый Скамопад!"

14 этап



Закрылся очередной "надежный" хайп? Теперь это не повод затягивать пояса. На этом можно заработать!

Спрогнозируйте какие 5 HYIP закроются в ближайший месяц и выигрывайте!




Спонсор конкурса - coinvalley.net




Призовой фонд: $100

О конкурсе
  • В рамках конкурса необходимо предсказать, какие 5 работающих HYIP-проектов окажутся в разделе проблемных/неактивных/закрытых программ в ближайший месяц.
  • Каждый участник на свое усмотрение выбирает любые подходящие 5 HYIP из подразделов HYIP от 16% до 60% в месяц и\или HYIP до 15% в месяц .
    (кроме "HYIP под вопросом" )
  • В конкурсе участвуют только HYIP, проработавшие не меньше 3 месяцев с момента создания их темы на нашем форуме (и на момент старта конкурса).
  • На момент голосования у HYIP не должно быть проблем с выплатами.
  • HYIP будет засчитан и в том случае, если он оказался в проблемном разделе до момента окончания голосования. Но после этого другим участникам голосовать за него нельзя.
  • В случае возникновения сомнений в платежеспособности проекта на рубеже окончания конкурса, будет выделяться дополнительное время сроком до 1 недели для проверки данного факта. Результаты конкурса до этого момента будут объявлены предварительными (правило не относится к случаям, когда информация о проблемах с выплатами была получена постфактум после подведения итогов - такие данные во внимание браться не будут). Окончательный результат будет объявлен сразу после проведения анализа платежеспособности подобного проекта.

Предыдущие конкурсы

13 этап
12 этап
11 этап
10 этап
9 этап
8 этап
7 этап
6 этап
5 этап
4 этап
3 этап
2 этап
1 этап


Условия

Для участия в конкурсе необходимо:

1) Оставить в теме конкурса одно сообщение с указанием 5 HYIP, которые закроются в ближайший месяц. Засчитываться будут те HYIP из списка, которые попадут в проблемный раздел в указанный срок. Обязательно укажите названия и ссылки на форуме на обсуждаемые проекты!

2) Участвовать в конкурсе могут пользователи, которые зарегистрированы на форуме минимум один месяц назад, а также имеющие минимальное количество постов равное 50.
Участники, уличенные в использовании клонов для влияния на результаты конкурса будут дисквалифицированы из него навсегда.

3)Приём прогнозов прекращается в 23:59 по мск 24 сентября 2017 года.
Далее, 14 октября 2017 года, участники, угадавшие наибольшее количество проблемных HYIP - станут победителями и между ними будет разделен призовой фонд!

(!) Заблокированные пользователи снимаются с конкурса.


Успехов Всем участникам!
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~XG~ вне форума  
Старый Сегодня, 14:57
#2
Топ Мастер
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 31.01.2014
Сообщений: 6,782
Благодарностей: 1,515
УГ: 4
КП: 0.695
Re: Конкурс "Веселый скамопад!" - 14 этап (призовой фонд 100 поинтов от coinvalley.ne
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3. Investellect - investellect.net
4. Aurum Bank - aurum-bank.com
5. renaissance-investment - renaissance-investment.com
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asmith на форуме  
Старый Сегодня, 15:08
#3
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 20.11.2012
Сообщений: 14,920
Благодарностей: 26,205
УГ: 45
КП: 0.236
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награды Нострадамус 
Re: Конкурс "Веселый скамопад!" - 14 этап (призовой фонд 100 поинтов от coinvalley.ne
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Последний раз редактировалось MurloKot; Сегодня в 15:17.
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