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ЦБ Индии изучает криптовалюты, но заявляет, что ему "некомфортно" с биткойном



Высокопоставленный представитель Резервного банка Индии (RBI - это индийский Центробанк) в эту среду заявил, что рабочая группа в индийском ЦБ в настоящее время занимается исследованием криптовалют для их вероятного принятия в качестве законного платежного средства, однако он подчеркнул, что ЦБ Индии испытывает некоторый дискомфорт по отношению к биткойну, который недавно попал под пристальное изучение ведущих мировых финансовых регуляторов.



Между тем, Исполнительный директор Резервного банка Индии г-н Сударшан Сен (Sudarshan Sen) во время проходящей сейчас в Мумбаи финтех-конференции заявил: "Криптовалюты смогут получить наше одобрение, когда, к примеру, Резервный банк Индии начнет эмитировать цифровую валюту, которой вы сможете пользоваться в сети, но не имея при этом в вашем кармане подобной валюты в её физическом измерении. А что касается нефиатных криптовалют, то я думаю, что нам это неудобно," - добавил г-н Сен.



Ранее Центральный Банк Индии пока еще не раскрывал своих планов насчет будущего криптовалют в этой стране и г-н Сен не представлял никаких подробностей о том, что обсуждаются ли эти вопросы на каких-либо заседаниях главного банка страны или нет.



Также было непонятно что планирует ли рабочая группа в ЦБ представить какие-либо свои рекомендации в индийское правительство относительно дальнейшего будущего криптовалют, а также не сообщалось, что на каком этапе находится сейчас эта исследовательская работа рабочей группы.



Биткойн - это цифровая валюта, которая позволяет людям совершать в пользу друг друга денежные переводы в сети, а также оплачивать товары, и услуги как это делают банки и финансовые системы с помощью своих используемых сервисов.



Сообщается, что биткойн снизился на 6,6% в прошлую пятницу после сообщений о том, что Китай собирается закрыть у себя локальный обмен криптовалют. А во вторник, британское Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) выпустило своё предупреждение о том, что первоначальные предложения монет (ICO), то есть практика создания и продажи цифровых валют для финансирования стартапов, являются "очень высоким и спекулятивным риском".



Джеймc Даймон (Jamie Dimon) исполнительный директор американского финансового холдинга JPMorgan Chase & Co, также решительно выступил против биткойна на этой неделе, назвав его "мошенничеством" и добавив, что скоро этот пузырь лопнет. Между тем, курс этой виртуальной валюты, которая не поддерживается правительствами мира (за исключением Японии), с декабря прошлого года вырос в более чем в четыре раза и сейчас находиться в районе отметки в 4000 долларов США.



Перевод специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/59b9075be7f7e Высокопоставленный представитель Резервного банка Индии (RBI - это индийский Центробанк) в эту среду заявил, что рабочая группа в индийском ЦБ в настоящее время занимается исследованием криптовалют для их вероятного принятия в качестве законного платежного средства, однако он подчеркнул, что ЦБ Индии испытывает некоторый дискомфорт по отношению к биткойну, который недавно попал под пристальное изучение ведущих мировых финансовых регуляторов.Между тем, Исполнительный директор Резервного банка Индии г-н Сударшан Сен (Sudarshan Sen) во время проходящей сейчас в Мумбаи финтех-конференции заявил: "Криптовалюты смогут получить наше одобрение, когда, к примеру, Резервный банк Индии начнет эмитировать цифровую валюту, которой вы сможете пользоваться в сети, но не имея при этом в вашем кармане подобной валюты в её физическом измерении. А что касается нефиатных криптовалют, то я думаю, что нам это неудобно," - добавил г-н Сен.Ранее Центральный Банк Индии пока еще не раскрывал своих планов насчет будущего криптовалют в этой стране и г-н Сен не представлял никаких подробностей о том, что обсуждаются ли эти вопросы на каких-либо заседаниях главного банка страны или нет.Также было непонятно что планирует ли рабочая группа в ЦБ представить какие-либо свои рекомендации в индийское правительство относительно дальнейшего будущего криптовалют, а также не сообщалось, что на каком этапе находится сейчас эта исследовательская работа рабочей группы.Биткойн - это цифровая валюта, которая позволяет людям совершать в пользу друг друга денежные переводы в сети, а также оплачивать товары, и услуги как это делают банки и финансовые системы с помощью своих используемых сервисов.Сообщается, что биткойн снизился на 6,6% в прошлую пятницу после сообщений о том, что Китай собирается закрыть у себя локальный обмен криптовалют. А во вторник, британское Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) выпустило своё предупреждение о том, что первоначальные предложения монет (ICO), то есть практика создания и продажи цифровых валют для финансирования стартапов, являются "очень высоким и спекулятивным риском".Джеймc Даймон (Jamie Dimon) исполнительный директор американского финансового холдинга JPMorgan Chase & Co, также решительно выступил против биткойна на этой неделе, назвав его "мошенничеством" и добавив, что скоро этот пузырь лопнет. Между тем, курс этой виртуальной валюты, которая не поддерживается правительствами мира (за исключением Японии), с декабря прошлого года вырос в более чем в четыре раза и сейчас находиться в районе отметки в 4000 долларов США.Перевод специально для mmgp.ru источник

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