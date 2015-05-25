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Пользователи Bitcoin Cash теряют деньги, отправляя монеты на обычные биткоин-кошельки

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Пользователи Bitcoin Cash теряют деньги, отправляя монеты на обычные биткоин-кошельки

На одной из веток форума Reddit обсуждается, как невнимательные пользователи Bitcoin Cash отправляют монеты на обычные биткоин-адреса, теряя при этом средства. Такие случаи стали довольно распространены, поэтому следует проявлять осторожность при переводах между кошельками.

Некоторые пользователи Bitcoin Cash ошибочно отправляют средства на обычные биткоин-адреса. На Reddit обсуждаются многочисленные случаи, когда пользователи теряют свои средства в результате их отправки на неподдерживаемый кошелек, что приводит к потере средств.

Trezor получил многочисленные тикеты в службу поддержки, с вопросом есть ли способ для пользователей вернуть потерянные монеты. Павол Руснак (главный технический директор Satoshilabs) заявил, что единственный способ вернуть потерянные средства Bitcoin Cash, - это "найти майнера, который был бы готов пройти через проблемы с обработкой этих нестандартных транзакций".


Многие обвинили разработчиков Bitcoin Cash в том, что адреса Bitcoin Cash слишком похожи на биткоин-адреса. Руснак заявил в твиттере, что "люди будут продолжать ошибаться ... жаль, ведь это можно было легко предотвратить."

Руснак предупреждал разработчиков Bitcoin Cash о потенциальном риске потери пользователями средств из-за схожести адресов, разместив пост на Github в июле: "Я предлагаю изменить формат адреса кошельков, чтобы сразу было видно, что это адрес Bitcoin Cash". Разработчик Bitcoin Cash Амаури Сечет ответил на сообщение: "Согласен. У меня есть план по изменению формата адреса. Изменение формата довольно дорого, поэтому я хотел бы изучить и другие варианты". Несмотря на ответ, никаких дальнейших действий по решению этой проблемы, по-видимому, предпринято не было.

По словам Руснака, "решение не менять формат адреса совершенно безответственно со стороны разработчиков Bitcoin Cash, у многих людей до сих пор есть большие проблемы, с тем чтобы отличить эти два проекта, и тем более их адреса".




Перевод специально для mmgp.ru
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