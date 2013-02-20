Акции McDonald's упали на фоне ураганов «Ирма» и «Харви»

Ценные бумаги корпорации McDonald's упали на фоне ураганов «Ирма» и «Харви».
Корпорация McDonald's понесла самое большое падение акций более чем за год, на опасениях, что ураганы во Флориде и Техасе приведут к падению продаж на территории Америки.
Как считают аналитики, то из-за эвакуации жителей, увеличение цен на топливо и полученных разрушений, продажи сети быстрого питания сейчас ниже прогноза экспертов с Wall Street.
Два крупных урагана нагрянули в США за последние недели, и они сосредоточились на двух из трех самых крупных штатах Америки. Ураган "Харви" ударил по Техасу в конце прошлого месяца, а "Ирма" ударил по Флориде в прошлые выходные.
Хотя McDonald's менее подвержен воздействию рынков, чем некоторые другие сети ресторанов - благодаря своему глобальному охвату. Компания насчитывает более двух тысяч ресторанов быстрого питания расположенных в этих двух штатах.
Во вторник акции снизились на 3,6 процента до 155,77 доллара, что стало крупнейшим внутридневным падением с июля 2016 года. Несмотря на это падение акции компании McDonald's в этом году выросли на 33 процента.
Последствия ураганов, в том числе и в результате высоких цен на газ, вызывает обеспокоенность в связи с тем, что сети ресторанов опубликуют более слабые результаты, сказал Питер Салех, аналитик BTIG LLC.
Перевод специально для форума MMGP
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