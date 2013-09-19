«Ростелеком» обсуждает инвестиции в киберспор

Контролируемый государством «Ростелеком» готов инвестировать в проекты в сфере киберспорта и уже обсуждает сделку с командой Vega Squadron и одной из арен для проведения соревнований.
Оператор может финансировать состязания выбранной команды и арендовать нужную площадку. Сумма сделки неизвестна. По словам руководителя по киберспорту компании Riot Games в России и СНГ Андрея Коршунова, в зависимости от «веса» команды спонсорские контракты могут составлять десятки или сотни тысяч долларов.
Источник в «Ростелекоме» объяснил, что с помощью киберспортсменов оператор хочет продвигать услуги широкополосного доступа в интернет, а игроки могут стать новой точкой роста. «Геймеры — как раз та аудитория, которой необходим качественный доступ в интернет (высокая скорость, отсутствие задержек), и они готовы пользоваться премиальными тарифами, в то время как остальные категории пользователей чаще всего выбирают самые дешевые тарифные планы», — сказал он.
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p.s. не получилось с поисковиком - перешли на геймеров