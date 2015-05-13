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Estate Coin объединяет недвижимость и майнинг для новых инвестиционных возможностей

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Estate Coin объединяет недвижимость и майнинг для новых инвестиционных возможностей

Возможно, Вы слышали о центрах обработки данных (дата-центры), которые перенаправляют тепла и на близлежащие жилые и коммерческие здания. Технологический гигант IBM успешно работает с дата-центрами в Швейцарии и США. Швейцарские дата-центры перенаправляют тепло для горячей воды, которая в конечном счете, направляется на отопление соседних офисных зданий.

В настоящее время такой же подход приходит в сферу майнинга по генерации тепла.

Недавно запущенный стартап под названием Estate Coin выдвинул инновационное инвестиционное предложение. Он представляет первый в своем роде симбиоз в строительстве недвижимости и майнинга. Вместе они помогают друг другу в создании надежного решения для добычи криптовалют и рециркуляции тепла, получаемого от добычи, для удовлетворения потребностей в отоплении.


В недавно опубликованном техническом документе Estate Coin подробно обсуждает каждый аспект их предложения. Проект основан компанией по строительству недвижимости SBG, которая работает на рынке уже более 13 лет. Они начали работу над Estate Coin после обнаружения двух ограничений интеллектуального анализа данных: очень высокая потребляемая мощность и большая теплоотдача во время работы.

Такая очевидная потеря тепла в процессе добычи может быть переработана в целях уменьшения инвестиционных рисков и затрат, связанных с майнингом. SBG, та, которая увидела слона в квартире и решила совместить строительство недвижимости и майнинг.

Сбор средств

SBG предложила привлечь в общей сложности $1 млн для строительства дома и майнинговой фермы площадью 1388 квадратных метров.
В доме будет 3 этажа и 41 апартамент, - сообщили в документе. Потребление тепла в доме составляет 200 кВт (тепловая энергия). Энергопотребление фермы составляет 180 кВт (электроэнергия). Вычислительная мощность достигает 1500 TH/с.


Чтобы избежать неизбежных расходов SBG решил запустить ICO для финансирования разработки своего проекта по строительству жилья и майнинговой фермы. Во время ICO, который начался 1 сентября 2017 года, компания выпустит 1 100 000 маркеров для продажи. Позже SBG также запустит план выкупа, который позволит держателям маркеров продавать свои маркеры публично.

В то же время держатели Estate Coin получат возможность одновременно инвестировать в проект строительства жилья и добычи, а это означает куда больше прибыли, нежели это предоставит другой инвестиционный инструмент.

SBG добавил:
Все участники проекта получат прибыль: инвесторы получат прибыль от своих инвестиций, разработчики получат финансирование для создания портфеля проектов, владельцы недвижимости могут оптимизировать затраты на отопление своих новых квартир.
Перевод специально для MMGP.RU

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