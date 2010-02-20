"Крипто-блогер" для любителей криптовалют

Если Вы занимаетесь крипто-трейдингом или арбитражем, майните самостоятельно или в пуле, инвестируете и участвуете в ICO, знаете как еще заработать и приумножить свои криптовалюты, а главное хотите рассказать о своих результатах, торговой системе, аналитикой, поделиться мыслями по вопросам биржевой торговли, рассказать об успешности своей стратегии в выборе инструментов для инвестиций, то данный раздел для Вас.
Уважаемые пользователи и гости нашего ресурса,
дополнительно к развивающейся площадке "FOREX-БЛОГЕР" мы запускаем площадку
КРИПТО-БЛОГЕР
Тут картинка.
Приглашаются все, кто хорошо разбирается в торговле на биржах криптовалют и/или обменниках, инвестирует в ICO или в майнинг, хорошо торгует сам или имеет длительный и успешный опыт инвестирования в данных направлениях, к тому, чтобы стать автором собственного блога в разделе "Крипто-блоги" на нашем форуме.
Условия участия:
Заявку на ведение собственного блога можно оставить в этой теме, не забыв предварительно ознакомиться с Правилами раздела "Крипто-блоги". После одобрения заявки для Вас будет создан раздел и выданы права для его модерации.
Преимущества, которые Вы при этом получите:
Многотысячная аудитория нашего форума, с которой Вы можете делиться своими знаниями и опытом.
Собственный именной раздел, который виден с главной страницы форума и в котором Вы получаете права модератора для комфортного ведения своего блога.
Особый статус "КРИПТО-БЛОГЕР", который нельзя получить никаким другим способом и который, кроме всех преимуществ статуса "Премиум", позволяет своему обладателю бесплатно использовать рекламную площадку "Баннер в подписи".