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"Крипто-блогер" для любителей криптовалют

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Если Вы занимаетесь крипто-трейдингом или арбитражем, майните самостоятельно или в пуле, инвестируете и участвуете в ICO, знаете как еще заработать и приумножить свои криптовалюты, а главное хотите рассказать о своих результатах, торговой системе, аналитикой, поделиться мыслями по вопросам биржевой торговли, рассказать об успешности своей стратегии в выборе инструментов для инвестиций, то данный раздел для Вас.
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Старый Сегодня, 12:38
#1
Модератор
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Адрес: Санкт-Петербург
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 20.02.2010
Сообщений: 3,786
Благодарностей: 3,231
Записей в блоге: 1
УГ: 6
подарки
награды Волшебный горшочек 
"Крипто-блогер" для любителей криптовалют
Уважаемые пользователи и гости нашего ресурса,
дополнительно к развивающейся площадке "FOREX-БЛОГЕР" мы запускаем площадку

КРИПТО-БЛОГЕР


Тут картинка.

Приглашаются все, кто хорошо разбирается в торговле на биржах криптовалют и/или обменниках, инвестирует в ICO или в майнинг, хорошо торгует сам или имеет длительный и успешный опыт инвестирования в данных направлениях, к тому, чтобы стать автором собственного блога в разделе "Крипто-блоги" на нашем форуме.

Условия участия:

Заявку на ведение собственного блога можно оставить в этой теме, не забыв предварительно ознакомиться с Правилами раздела "Крипто-блоги". После одобрения заявки для Вас будет создан раздел и выданы права для его модерации.

Преимущества, которые Вы при этом получите:
  1. Многотысячная аудитория нашего форума, с которой Вы можете делиться своими знаниями и опытом.
  2. Собственный именной раздел, который виден с главной страницы форума и в котором Вы получаете права модератора для комфортного ведения своего блога.
  3. Особый статус "КРИПТО-БЛОГЕР", который нельзя получить никаким другим способом и который, кроме всех преимуществ статуса "Премиум", позволяет своему обладателю бесплатно использовать рекламную площадку "Баннер в подписи".
  4. Особый ДВОЙНОЙ ТАРИФ в нашей недавно стартовавшей акции "ОПЛАТА ЗА СООБЩЕНИЯ" в разделе "Крипто-блоги".
  5. Возможность бесплатного размещения текстовой рекламы в подписи всех пользователей в категории Форум о криптовалютах на 1 сутки в месяц.
  6. Возможность бесплатного размещения в своем блоге-разделе баннера Спонсор раздела.
  7. А также значительное увеличение количества Ваших подписчиков, клиентов, последователей и почитателей.


Вы долго работали, чтобы получить свои знания и опыт. Теперь они будут работать на Вас!



Администрация форума имеет право изменять/дополнять условия и правила акции.
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