Прокуратура заинтересовалась биокоинами, выпущенными LavkaLavka

Представители Лефортовской межрайонной прокуратуры посетили фермерский кооператив LavkaLavka из-за недавно начавшегося ICO компании. Об этом основатель кооператива Борис Акимов сообщил на своей странице в Facebook.
Уполномоченные лица попросили объяснить, что такое и как работают биокоины, выпущенные компанией. Сотрудники компании пояснили, что биокоин является своеобразным сертификатом на приобретение продукции LavkaLavka, благодаря которому происходит взаимозачет услуг организации и ее поставщиков. Представители прокуратуры обязали представителей LavkaLavka приехать в прокуратуру и написать объяснительную записку по этому вопросу. Вопрос судебного преследования компании пока не стоит, уточняет Акимов.
Напомним, о том, что LavkaLavka выпустила собственную криптовалюту и готовится к ICO, стало известно в конце июля. Фермерский кооператив планирует привлечь $15 млн за счет первичного размещения монет. Компания уже провела тестовые продажи своей валюты, в ходе которых ей удалось привлечь сумму, эквивалентную 20 млн рублей.
Стратегическим партнером ICO LavkaLavka является криптовалютная платформа Сибирский Червонец.
https://anycoin.news/2017/09/13/prok...las-biokoinami