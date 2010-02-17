Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 422,324 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Прокуратура заинтересовалась биокоинами, выпущенными LavkaLavka

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Все новости о платежных криптовалютах, таких как BitCoin, LiteCoin, PPCoin и прочих подобных p2p валютах
При поддержке
Обмен валют, доставка наличных
Важная информация
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 13:55
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 12:36
#1
Любитель
 
Имя: Василий
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 22.02.2014
Сообщений: 470
Благодарностей: 35
УГ: 7
КП: 0.008
Прокуратура заинтересовалась биокоинами, выпущенными LavkaLavka
Представители Лефортовской межрайонной прокуратуры посетили фермерский кооператив LavkaLavka из-за недавно начавшегося ICO компании. Об этом основатель кооператива Борис Акимов сообщил на своей странице в Facebook.

Уполномоченные лица попросили объяснить, что такое и как работают биокоины, выпущенные компанией. Сотрудники компании пояснили, что биокоин является своеобразным сертификатом на приобретение продукции LavkaLavka, благодаря которому происходит взаимозачет услуг организации и ее поставщиков. Представители прокуратуры обязали представителей LavkaLavka приехать в прокуратуру и написать объяснительную записку по этому вопросу. Вопрос судебного преследования компании пока не стоит, уточняет Акимов.

Напомним, о том, что LavkaLavka выпустила собственную криптовалюту и готовится к ICO, стало известно в конце июля. Фермерский кооператив планирует привлечь $15 млн за счет первичного размещения монет. Компания уже провела тестовые продажи своей валюты, в ходе которых ей удалось привлечь сумму, эквивалентную 20 млн рублей.

Стратегическим партнером ICO LavkaLavka является криптовалютная платформа Сибирский Червонец.

https://anycoin.news/2017/09/13/prok...las-biokoinami
__________________
Реклама: YoBit.Net - Вкладывай BTC в InvestBox и получай 6% в месяц!

$$$ на арбитраже трафика | Актуальные баунти - раздача койнов за регистрацию и друзей!
varges на форуме  
Старый Сегодня, 12:44
#2
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP Фонды
Регистрация: 17.02.2010
Сообщений: 880
Благодарностей: 118
УГ: 0
КП: 0.105
Re: Прокуратура заинтересовалась биокоинами, выпущенными LavkaLavka
Цитата:
Сообщение от varges Посмотреть сообщение
Уполномоченные лица попросили объяснить, что такое и как работают биокоины, выпущенные компанией
Интересно, а с какой формулировкой в документах они пришли? Или чисто из интереса стали спрашивать, что такое биткоин? Так для этого есть интернет. Или в межрайонной прокуратору нет интернета?
Меня пугает стартовая сумма в 15 лямов зелени. Собрав такую можно не увидеть затем руководителей кооператива вовсе.
__________________
Реклама: YoBit.Net - Вкладывай BTC в InvestBox и получай 6% в месяц!

Проект платит!
Прибыль каждый день!
eryoma на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 13:55
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
В офис LavkaLavka пришла прокуратура из-за использования биткоинов tigr Горячие новости 0 Вчера 18:07
[ICO] LavkaLavka 26.09.17 - не определено BiziAlen ICO 2 29.08.2017 12:08
Walt Disney заинтересовалась покупкой Twitter Denver10 Новости в мире финансов и инвестиций 20 30.09.2016 14:58
Индийская алмазная промышленность заинтересовалась блокчейном Сергей Горин Новости криптовалют 0 30.08.2016 14:43
Прокуратура заинтересовалась казачьей валютой с Путиным Парабеллум Люгер Политика и экономика 0 12.08.2015 07:44

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар all-hyips
Option-Invest - option-invest.su
От all-hyips в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар assss
"Почта России" и ВТБ создают банк, в 2 раза превосходящий "Сбербанк" по количеству от
От assss в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Александр Чикин
Beyond The Edge - стратегия+рефбек
От Александр Чикин в разделе «HYIP Мониторинги и блоги»
Аватар Oliver Frank
Беларусь договаривается о поставках нефти из Ирана через Украину
От Oliver Frank в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар chrysler
Полезный сервис для работы с Webmoney
От chrysler в разделе «WebMoney»
Аватар pilot10
Киберспортивная платформа FirstBlood собрала $5,5 млн за несколько минут
От pilot10 в разделе «Новости криптовалют»
.     
Пользователей
422,324
Тем
488,710
Сообщений
12,164,754

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram