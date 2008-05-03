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Второй этап форекс-конкурса «Герои PAMM» стартует 2 октября 2017

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В этом разделе обсуждаются и проводятся конкурсы от Брокеров и частных спонсоров для Forex трейдеров.
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Второй этап форекс-конкурса «Герои PAMM» стартует 2 октября 2017
Второй этап форекс-конкурса «Герои PAMM» стартует 2 октября 2017

Не упустите шанс поучаствовать в захватывающем конкурсном противостоянии и побороться за реальные денежные призы! Конкурс «Герои PAMM» проводится на реальных ПАММ-счетах. Второй этап пройдет со 2 октября по 29 декабря.



Что необходимо знать о конкурсе «Герои PAMM»?

Даты проведения: 2 октября – 29 декабря 2017 г.;
Призовой фонд: 10 000 USD;
Награды победителям:
1-е место – 5 000 USD;
2-е место – 3 000 USD;
3-е место – 2 000 USD.

Подробнее на сайте FXOpen
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Prezident на форуме  
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