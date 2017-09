Lonsdayl Премиум



Amazon и Apple вступили в схватку за Джеймса Бонда







С момента вступления в бой двух гигантов, речь может идти не только о правах на распространение фильмов. Скорее всего, компании рассматривают возможность покупки франшизы, которую оценивают в $ 2-$ 5 млрд.



Голливуд против Силиконовой Долины



Владелец франшизы ведет переговоры с Sony Pictures Entertainment, 21st Century Fox и Comcast Universal Studios. Но с появлением конкурирующих заявок от крупнейших компаний мира заинтересовало студию в сделке. Сила и постоянная популярность Бонда могут стать двигателем роста для любого из технических гигантов.



В июне Apple наняла Джейми Эрлихта и Зака Ван Амбурга, которые занимали должности со-президентов Sony Pictures Entertainment, чтобы привести ее в нынешнее состояние. Говорят, что пара представляет Apple на переговорах с MGM и Eon Productions, которые совместно владеют франшизой.



Бонд — это символ поп-культуры и одно из самых популярных голливудских имен. За последние 50 лет вышло 25 фильмов франшизы, а кассовые сборы превысили отметку $ 5 млрд. Получение прав на одну из самых успешных независимых франшиз станет настоящей революцией для любой компании.



Недавние события показывают, что Apple готова с головой погрузиться в пространство контента. Как сообщается, производитель iPhone планирует потратить более $ 1 млрд на контент в течение года. А генеральный директор Тим Кук сказал, что это «область, представляющая большой интерес».



В свою очередь, Amazon тоже близок к оригинальному контенту. Компания выпускает свои шоу более четырех чет, получая похвалу за проекты Transparent, Manchester by the-Sea и Mozart in the Jungle. Но, несмотря на успех, компания по-прежнему уступает Netflix. Последняя является самым популярным сервисом по подпискам, заняв 61% рынка. Второе место с 36% рынка принадлежит Amazon. Чтобы конкурировать с Neflix, технологический гигант выделил $ 4,5 млрд на контент в 2017 году, всего на $ 1,5 млрд меньше конкурента.



