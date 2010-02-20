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Правила раздела "Крипто-блоги"

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Если Вы занимаетесь крипто-трейдингом или арбитражем, майните самостоятельно или в пуле, инвестируете и участвуете в ICO, знаете как еще заработать и приумножить свои криптовалюты, а главное хотите рассказать о своих результатах, торговой системе, аналитикой, поделиться мыслями по вопросам биржевой торговли, рассказать об успешности своей стратегии в выборе инструментов для инвестиций, то данный раздел для Вас.
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Старый Сегодня, 12:13
#1
Модератор
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Адрес: Санкт-Петербург
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 20.02.2010
Сообщений: 3,783
Благодарностей: 3,228
Записей в блоге: 1
УГ: 6
подарки
награды Волшебный горшочек 
Правила раздела "Крипто-блоги"
О разделе

Если Вы занимаетесь крипто-трейдингом или арбитражем, майните самостоятельно или в пуле, инвестируете и участвуете в ICO, знаете как еще заработать и приумножить свои криптовалюты, а главное хотите рассказать о своих результатах, торговой системе, аналитикой, поделиться мыслями по вопросам биржевой торговли, рассказать об успешности своей стратегии в выборе инструментов для инвестиций, то данный раздел для Вас.

Какое может быть содержание блога? Такое, которое показывает реальную деятельность и опыт автора в сфере заработка на криптовалютах. Если конкретнее, то:
  • обозначение своего пути работы с криптовалютой;
  • выбор торговых стратегий и обоснование выбора;
  • торговая аналитика;
  • стратегия распределения сигналов на приобретение/продажу тех или иных монет;
  • крипто-трейдинг на бирже/заработок на обменниках криптовалют;
  • участие в ICO/обоснование предпочтения или игнорирования тех или иных ICO;
  • свои прогнозы;
  • мнения относительно использования определённых способов, схем заработка криптовалют;
  • какие пулы, программы для майнинга целесообразно использовать при работе с той или иной криптовалютой;
  • секреты криптодобычи (может кто решится и на такое));
  • свои портфели и наглядные примеры работы с ними по выбранному пути/ТС;
  • определённые правила успешной торговли, которыми руководствуется автор;
  • и т.д.

Создание блога:

Создание блога возможно в двух вариантах:
  1. На основании заявки пользователя.
  2. По приглашению администрации форума.

Заявка должна отражать следующую информацию (в свободной форме):
  • Каким вопросам Вы хотите посвятить Ваш блог.
  • Если Вы новичок на форуме, но имеете публикации на других ресурса, то ссылку на них.
  • Если Вы пользователь форума со стажем, ссылку на ваши посты/темы, которые могут дать представление о Вас.

Ваше предложение необходимо публиковать в теме : "Заявки на ведение блога".

Если Ваша заявка будет одобрена, администрация форума известит Вас об этом личным сообщением, в котором также будет дана краткая инструкция Ваших дальнейших действий.

Права Автора блога

Автор в своем блоге имеет право:
  1. Создавать, редактировать, управлять, закрывать любое количество тем .
  2. Редактировать, проверять, удалять сообщения, в том числе, и других пользователей (в случае нарушения ими правил форума).

Обязанности Автора блога

К обязанностям автора блога относятся:
  1. Создание первой темы с информацией о себе и закрепление ее на верху блога
  2. Кроме закрепленной темы об авторе блог должен содержать не менее 3-х открытых тем .
  3. Поддерживать блог в активном состоянии, публикуя новую информацию, как минимум, в трех своих различных темах не реже, чем раз в неделю. В противном случае блог будет перемещен в архив.
    Если Вы собираетесь продолжить ведение блога, необходимо отписаться об этом модераторам раздела для переноса блога из архива.
  4. Если Вы не собираетесь продолжать поддерживать блог, Вы должны объявить, что блог Вы больше не поддерживаете и воспользоваться кнопкой «Сообщить модератору».
  5. В случае одобрения заявки на ведение блога, автору дается испытательный срок - 1 месяц, после которого выносится решение о присвоение статуса "КРИПТО-БЛОГЕР" со всеми вытекающими бонусами.

    Решение о целесообразности дальнейшего размещения блога автора принимается, исходя из многих совокупных параметров, в числе которых такие, как интересная подача материала, свой путь, метод, умение заинтересовать публику, готовность и умение организовать интересную дискуссию и т.д.

    Т.е. автор блога не только сам должен проявлять активность, но и пользователям должен быть интересен его блог.

    В случае отказа в присвоении статуса, автор может подать заявку на перемещение блога в архив или же продолжить вести свой блог еще месяц, после чего повторно подать заявку на получение статуса.
  6. Автор также может вести свой блог, поддерживая его в активном состоянии, не подавая заявку на получение статуса "КРИПТО-БЛОГЕР"

В разделе действуют Общие правила форума.
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