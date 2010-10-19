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Альпари ворует средства трейдеров? Сентябрь 2017
| Обсуждение вопросов торговли на международном рынке Forex. Обмен опытом и знаниями. Анонсы конкурсов трейдеров
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Сегодня, 12:25
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Сегодня, 12:11
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#1
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Любитель
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 08.10.2014
Сообщений: 351
Благодарностей: 292
УГ: 6
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Альпари ворует средства трейдеров? Сентябрь 2017
В сентябре 2017 года компания альпари начала откровенно похищать средства трейдеров, в следствии чего на форуме MMGP возникли новые претензии к компании:
http://mmgp.ru/showthread.php?t=535273
http://mmgp.ru/showthread.php?t=535507
Что Вы думаете по этому поводу, и что грозит альпари в случае таких откровенно мошеннических действий?
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Сегодня, 12:25
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