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В Сеуле заработала криптовалютная оффлайн-биржа Coinone Blocks

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Старый Сегодня, 12:06
#1
Любитель
 
Имя: Василий
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 22.02.2014
Сообщений: 469
Благодарностей: 35
УГ: 7
КП: 0.008
В Сеуле заработала криптовалютная оффлайн-биржа Coinone Blocks
Третья по величине биткоин-биржа Южной Кореи Coinone открыла в Сеуле оффлайн-биржу Coinone Blocks, которую описывает как «первую в мире 4D-зону блокчейн».

Новая структура поддерживает операции с шести криптовалютами: биткоин, Bitcoin Cash, Ethereum Classic, Ripple, Qtum и Ether.

В комплексе также работает криптомат, информационное табло с данными о рынке, здесь можно приобрести криптовалютный USB-кошелек, получить индивидуальную консультацию специалиста или провести встречу в одном из залов для переговоров или лаунж-зоне.

Напомним, что в Южной Корее планируют ввести в действие правила внутренней торговли криптовалютами, в том числе внести поправки в «Закон об отчетности и использовании информации о некоторых финансовых операциях».

https://anycoin.news/2017/09/13/coinone-blocks
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varges на форуме  
Старый Сегодня, 12:10
#2
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP Фонды
Регистрация: 17.02.2010
Сообщений: 874
Благодарностей: 117
УГ: 0
КП: 0.105
Re: В Сеуле заработала криптовалютная оффлайн-биржа Coinone Blocks
А что такое "криптовалютный USB-кошелек" и почему он платный? Ведь можно открыть обычный электронный кошелек для криптовалюты. который можно завести самому и совершенно бесплатно. Для этого только нужен доступ к интернету.
__________________
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eryoma на форуме  
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