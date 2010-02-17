В Сеуле заработала криптовалютная оффлайн-биржа Coinone Blocks

Третья по величине биткоин-биржа Южной Кореи Coinone открыла в Сеуле оффлайн-биржу Coinone Blocks, которую описывает как «первую в мире 4D-зону блокчейн».
Новая структура поддерживает операции с шести криптовалютами: биткоин, Bitcoin Cash, Ethereum Classic, Ripple, Qtum и Ether.
В комплексе также работает криптомат, информационное табло с данными о рынке, здесь можно приобрести криптовалютный USB-кошелек, получить индивидуальную консультацию специалиста или провести встречу в одном из залов для переговоров или лаунж-зоне.
Напомним, что в Южной Корее планируют ввести в действие правила внутренней торговли криптовалютами, в том числе внести поправки в «Закон об отчетности и использовании информации о некоторых финансовых операциях».
https://anycoin.news/2017/09/13/coinone-blocks