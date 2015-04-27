Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 422,313 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Платформа Smartlands открывает сельскохозяйственный сектор для криптоинвесторов

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Свежие новости о криптовалютах, инвестировании в криптовалюты, заработке на криптовалюте и другие.
Важная информация
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:24
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 11:38
#1
Топ Мастер
 
Имя: Станислав
Пол: Мужской
Адрес: Украина, Киевская область, Борисполь
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 13.05.2015
Сообщений: 15,656
Благодарностей: 1,641
Записей в блоге: 5
УГ: 39
КП: 0.118
подарки
Платформа Smartlands открывает сельскохозяйственный сектор для криптоинвесторов
Создатели платформы Smartlands для токенизации сельскохозяйственных активов, основанная на технологии Blockchain и концепции сельского хозяйства, объявляет о ICO.
Основатели платформы Smartlands выступили с инновационной технологией для сельскохозяйственного рынка. Цель платформы заключается в создании нового класса токенов с пониженным риском, обеспеченных реальными и весьма прибыльными активами в сельскохозяйственном секторе.

На сегодняшний день в различных отраслях (например, недвижимости или финансы) используется токены ABT, однако
сельскохозяйственный рынок, особенно садоводство, обладает значительным инвестиционным потенциалом, поскольку он открывает возможности на рынке с высокой рентабельностью и низкими рисками.

По определению токены ATB подкреплены активами, которые сводят к минимуму риски, но токены выданные Smartlands также обеспечат ожидаемую доходность идентичные инвестициям в акционерный капитал.

Земля является долгосрочным активом, и его цена подвержена незначительным колебаниям в краткосрочной перспективе. В то же время, Smartlands делает большинство высокотехнологичных и IT-решений, обеспечивая максимальную эффективность и прозрачность.
Наша платформа создает понятные правила для безопасного, честного, прозрачного привлечения инвестиций. Фактически, мы хотим принести выгоду от ICO, который на сегодняшний день доступен только для крупных предприятий, среднего и малого бизнеса, - сообщил Дмитрий Рузикий, руководитель стратегии и развития бизнеса.
В качестве доказательства концепции платформа запустит первый проект, который будет реализован на реальных активах проектной команды. Это будет промышленный ореховый сад, размером в 5 тысяч деревьев площадью в 50 гектаров. Проект был проверен Deloitte и USPA.

Smartlands создает экосистему для агротехнологического сектора, партнеров платформы, которые в будущем могут быть дополнены бизнес-ускорителем.

Smartlands будет предлагать маркеры SLT во время своего краудсейла, который будет являться стандартом ERC20. Согласно дорожной карте он будет заменен на собственный Blockchain Smartlands для обеспечения полной функциональности. Краудсейл начнется 28 октября, а пресейл 28 сентября. Баунти будет объявлен 7 сентября и продлится до конца краудсейла.

Перевод специально для MMGP.RU

__________________
Реклама: YoBit.Net - Вкладывай BTC в InvestBox и получай 6% в месяц!

▎ВСЕ ЛУЧШЕЕ В ОДНОМ МЕСТЕ! ЖМИ! | Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек
▎▷ МОЙ ТЕЛЕГРАМ: добавляйтесь:)
▎▷ МОЙ САЙТ ELBRUSINVEST.RU: ▸БИЗНЕС-АНАЛИТИКА ▸БАЗА СТАТЕЙ ▸ЛЮДИ ▸ВЕНЧУРНЫЕ СДЕЛКИ ▸КРИПТОВАЛЮТА ▸СТАРТАПЫ ◁ ▎
Alcest на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:24
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
«Видишь льва – не видишь золота». Владимир Попов о типичных ошибках криптоинвесторов upline Горячие новости 0 28.08.2017 21:49
ICO и краудсейл: юридический ликбез для криптоинвесторов Анна Чернобай Новости криптовалют 0 28.01.2017 13:07
Сельскохозяйственный техно-стартап KisanHub получил $1 млн в посевном раунде TTLuck2017 Новости в мире финансов и инвестиций 3 17.11.2016 15:08
Универсальная платформа для торговли на финансовых рынках Платформа PRO Trader Culture-Multure Программное обеспечение 18 08.07.2015 21:12
ОАО Российский Сельскохозяйственный банк - rshb.ru nlobp Каталог Брокеров 0 27.04.2015 00:01

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
2x-7-2x-7.ru
От 2x-7 в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Metro
Создан летающий робот, управляемый силой мысли
От Metro в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватар pilot10
Блокчейн способен перевернуть работу налоговиков
От pilot10 в разделе «Новости криптовалют»
Аватар Alexomsk
litemari.com - LITEMARI
От Alexomsk в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
ПАММ-счет Kamerton: 675044 (ForexTrend)
От KEHKE в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар аймила
Удачливому московскому трейдеру не выплатили 1 млн долларов
От аймила в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
422,313
Тем
488,691
Сообщений
12,164,283

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram