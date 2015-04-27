Платформа Smartlands открывает сельскохозяйственный сектор для криптоинвесторов

Создатели платформы Smartlands для токенизации сельскохозяйственных активов, основанная на технологии Blockchain и концепции сельского хозяйства, объявляет о ICO.
Основатели платформы Smartlands выступили с инновационной технологией для сельскохозяйственного рынка. Цель платформы заключается в создании нового класса токенов с пониженным риском, обеспеченных реальными и весьма прибыльными активами в сельскохозяйственном секторе.
На сегодняшний день в различных отраслях (например, недвижимости или финансы) используется токены ABT, однако
сельскохозяйственный рынок, особенно садоводство, обладает значительным инвестиционным потенциалом, поскольку он открывает возможности на рынке с высокой рентабельностью и низкими рисками.
По определению токены ATB подкреплены активами, которые сводят к минимуму риски, но токены выданные Smartlands также обеспечат ожидаемую доходность идентичные инвестициям в акционерный капитал.
Земля является долгосрочным активом, и его цена подвержена незначительным колебаниям в краткосрочной перспективе. В то же время, Smartlands делает большинство высокотехнологичных и IT-решений, обеспечивая максимальную эффективность и прозрачность.
Наша платформа создает понятные правила для безопасного, честного, прозрачного привлечения инвестиций. Фактически, мы хотим принести выгоду от ICO, который на сегодняшний день доступен только для крупных предприятий, среднего и малого бизнеса, - сообщил Дмитрий Рузикий, руководитель стратегии и развития бизнеса.
В качестве доказательства концепции платформа запустит первый проект, который будет реализован на реальных активах проектной команды. Это будет промышленный ореховый сад, размером в 5 тысяч деревьев площадью в 50 гектаров. Проект был проверен Deloitte и USPA.
Smartlands создает экосистему для агротехнологического сектора, партнеров платформы, которые в будущем могут быть дополнены бизнес-ускорителем.
Smartlands будет предлагать маркеры SLT во время своего краудсейла, который будет являться стандартом ERC20. Согласно дорожной карте он будет заменен на собственный Blockchain Smartlands для обеспечения полной функциональности. Краудсейл начнется 28 октября, а пресейл 28 сентября. Баунти будет объявлен 7 сентября и продлится до конца краудсейла.
Перевод специально для MMGP.RU