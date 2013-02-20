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Вьетнамцы массово скупают оборудование для майнинга на фоне китайских запретов

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Вьетнамцы массово скупают оборудование для майнинга на фоне китайских запретов



Вьетнамцы массово покупают оборудование для добычи криптовалюты
на фоне китайских запретов.



Вьетнамские крипто-инвесторы спешно и массово скупают комплектующие для добычи цифровой валюты. Поскольку курс биткойн продолжает показывать долгосрочный восходящий тренд хотя и с некоторыми коррекциями. Вьетнамские крипто-инвесторы массово закупают комплектующие для добычи цифровой валюты несмотря на то, что китайцы запретили ICO в своей республике. Однако законность биткойн и другой цифровой валюты во Вьетнаме точно неясна, провезти комплектующие для добычи цифровой валюты через таможню весьма не легко.

Одно вьетнамское издание опубликовало: «Вьетнамцы торопятся завезти комплектующие для добычи цифровой валюты, однако Генеральный департамент таможенных служб (GDC) по-прежнему не может определиться, нужно ли таможенное оформление на комплектующие для майнига. Вьетнамский Госбанк некоторое время назад заявил, что не признает криптовалюту, в том числе биткойн, как законную валюту и платежный инструмент в стране».

Несмотря на то, что вьетнамское правительство законно не признает биткойн, крипто-энтузиасты все еще делают попытки завезти комплектующие для добычи цифровой валюты. Они интересуются майнинговым оборудованием для Биткойн, Лайткоин и Эфир. И поэтому майнинговые устройства стали дефицитными и дорогостоящими. В статье представлена дополнительная информация:

"Одна майнинг-ферма для поиска блоков биткойнов стоит в сети интернет около 30-60 млн вьетнамских донгов. Комплект включает 4-6 мощных видеокарт, а в майнинг-ферме последнего поколения их целых 8. Пару месяцев назад вьетнамские поставщики ПК предупредили, что все мощные ПК заканчиваются из-за огромного спроса со стороны биткойн-майнеров".

Хозяин магазина электроники в котором продаются компьютеры из рассказал, что он получил много прибыли в результате реализации комплектующих для поиска блоков биткойнов.
Но майниговая промышленность сложна и требует много ресурсов, сказал он. И поэтому многие люди в конце концов просто сдают оборудование в аренду.

Правовой статус для биткойнов во Вьетнаме и комментарий Центробанка:
Эта золотая лихорадка для биткойн-майнеров происходит потому, что вьетнамское правительство не спешит определить правовой статус криптовалют.

Некоторое время назад Центробанк Вьетнама весьма скептически высказался об этой технологии:

«Что касается импорта комплектующих для добычи цифровых валют, то Вьетнам еще не освоил технологию использования виртуальных денег. Многие организации и частные лица, участвующие в торговле криптовалютой, потерпят неудачу, а для добычи криптовалюты требуются весьма дорогостоящие компьютеры. Из-за установленного майнингового дорогого оборудования, начинающие инвесторы тоже потерпят неудачу, а опытные инвесторы возможно немного выиграют, и продолжат закупать дорогое оборудование для добычи биткойнов».



Перевод специально для форума MMGP.

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Метки
bitcoin, биткоин, биткоин будущее, биткоин перспективы, криптовалюты
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