Интервью с победителями конкурсов: «Мечтаю заработать себе на BMW»
Тема, сугубо для интереса, понятно, что призы так себе, ведь это только один из этапов.
GrandCapital:
В новом обзоре интервью мы представляем победителя юбилейного 200-го тура «Ралли Трейд», победителя юбилейного 55-го тура «Фьючерс Трейд» и победителя 382-го тура «Драг Трейд». Только в 2017 году мы взяли интервью у 46 победителей и заметили интересную тенденцию. Как правило, манера речи победителей соответствует стилю их торговли.
Например, собранный моряк Виталий из Украины торгует осторожно, амбициозный маркетолог Амр из Египта — смело и импульсивно, а предприимчивый владелец утиной фермы Закир из Бангладеша — любит риск, но не забывает о контроле. Учитесь на чужом опыте и ищите свой путь.
Виталий Наркевич из Украины, победитель 200-го тура «Ралли Трейд». Получил бездепозитный бонус $500
Цитата:
«Мне 33 года, по профессии я моряк. В трейдинге я недавно, пока только присматриваюсь к этой сфере. Меня интересуют более весомые капиталовложения, но сперва нужно освоиться и набраться опыта. Компанию Grand Capital мне посоветовал товарищ. Конкурс „Ралли Трейд“ был шансом заработать в трейдинге первые деньги. В качестве торгового инструмента выбрал самый волатильный — пару EUR/USD. Я счастлив, что всё получилось. Хотя, признаюсь, победа стала неожиданностью».
Закир Хоссейн из Бангладеша, победитель 55-го тура «Фьючерс Трейд». Получил бездепозитный бонус $1000
Цитата:
«В Бангладеше у меня свой маленький бизнес — утиная ферма. Торговлей на финансовых рынках я заразился от друга. Он опытный трейдер и обучил меня всем основам. В итоге за эти шесть месяцев я успел попрактиковаться на демосчёте и перейти на реальный.
Я занимаюсь краткосрочной торговлей, поэтому прибыль в 100 пунктов за день — это практически потолок для такого вида трейдинга. Но однажды удивительным образом я сумел получить +250 пунктов. Торгуя я с помощью осциллятора Awesome, а мой любимый фьючерс — это @CAD (фьючерс на курс канадского доллара к американскому доллару — прим. ред.). Сейчас я учусь торгуя. Жизнь — постоянное столкновение с риском. Без риска нет побед. Трейдинг для меня — это риск, на который я готов пойти, и удобный способ заработка».
Амр Али из Египта, победитель 382-го тура «Драг Трейд». Получил реальные $200
Цитата:
«Мне 24 года. Я пять лет занимаюсь рекламой в соцсетях и сейчас возглавляю отдел маркетинга в одной египетской компании. Однажды друг рассказал мне, что благодаря рынку я смогу сделать состояние. А это ведь мечта любого молодого человека. Я начал изучать эту сферу.
Меня очень поддержал младший брат: давал деньги в долг, подбадривал, когда случались потери, и говорил, что неудача — это первый шаг к успеху. Три года назад я был ещё неопытным и зелёным, поэтому из-за своих ошибок терял много денег. Но я продолжал учиться и смог добиться успеха. Хочу быть честным: от рынка форекса я жду прибыли. Моя мечта — купить себе BMW 740i. Лучшая сделка была у меня на паре EUR/USD. Я вложил $100, открыл сделку и получил $250. А вот самая неудачная была по рекомендации одного аналитика: открыл позицию на золото и потерял $300. В работе я использую индикаторы SAR и Moving Average.
Это мои незаменимые помощники для прогнозирования движений на рынке. В конкурсе „Драг Трейд“ я захотел проверить свои навыки. Состязаться с трейдерами со всего мира — это интересно, а в случае успеха принесёт и прибыль. Новичкам я советую начинать на демосчёте и проходить обучение. А ещё, пользуясь случаем, хочу поблагодарить своих братьев Ахмеда и Мухи, которые всегда поддерживали меня в моём увлечении».