Конкурс "Угадай курс Червонца!" - 4 этап (60 от SIBcoin)

Конкурс "Угадай курс Червонца!" - 4 этап
Условия конкурса
Необходимо максимально точно угадать курс криптовалютной пары SIB/RUB
на SIBcoin
в 01:00 по мск 21 сентября
2017 года.
Предполагаемый курс криптовалютной пары SIB/RUB
публикуем прямо в этой теме:
1. Предположения могут повторяться.
2. Каждый участник(*) может оставить только один пост. Курс указывать в виде ххх.хх
(Например, Morg - 79,85)
3. Приём прогнозов прекращается 19 сентября
2017 года по МСК включительно
.
4. Результаты конкурса будут объявлены после завершения приёма прогнозов.
(*) Участником может быть любой
пользователь. Заблокированные пользователи снимаются с конкурса.
Призовой фонд - 60Ч
будет распределен не только между теми кто точно угадает курс криптовалютной пары SIB/RUB на SIBcoin в 01:00 по мск 21 сентября 2017 года, но и теми кто немного ошибется в любую сторону, но чем больше вы ошибетесь - тем меньшую часть приза получите.
Призы выплачиваются в Сибирских Червонцах (SIBCoin)
Сибирский Червонец (SIB)
Народная расчетная единица
Представитель SIBcoin
на форуме MMGP.ru - woodywood
Администрация форума желает всем удачи в конкурсе.