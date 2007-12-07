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Счет WJ:3284538 (Share4You)
| Счета, основанные на системах копирования сигналов, в рамках одного ДЦ
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Сегодня, 12:25
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Сегодня, 11:17
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#1
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Главный модератор
Имя: Евгений
Пол: Мужской
Регистрация: 07.12.2007
Сообщений: 13,741
Благодарностей: 6,428
УГ: 2
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Счет WJ:3284538 (Share4You)
- Название счета: WJ - 3284538 [Share4You]
- Информация о счете:
- Дата создания счета: 01.08.2016
- Валюта счета: USD
- Максимальная просадка: 43%
- Средства управляющего: 310 USD
- Минимальный депозит для участия: 8 USD
- Тип счета: Cent4 - USD
- Показатели сделок:
- Средние показатели: Прибыльные сделки: 80.51%
- Максимальная прибыльная сделка: -
- Максимальная убыточная сделка: -
- Вознаграждение управляющего: 8$ за лот
- Манименеджмент: риск выше среднего
- Торговая стратегия:
Торговля не велась практически год
cпособ торговли - Советник
От лидера:
Simply growth, do not follow me if you don't know me.
Перевод:
Просто рост, не следуй за мной если Вы не знаете меня.
- Дополнительный мониторинг:
не указано
- Контактная информация: Связь: https://www.share4you.com/ru/master/3284538/Cent4/
- Другие счета трейдера:
- Вклад:
- Результат: [01.08.2017 - 31.08.2017] : 101,33%
- Результат: [01.08.2016 - 31.08.2016] : 29,84%
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Сегодня, 12:25
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