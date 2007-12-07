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Счет WJ:3284538 (Share4You)

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Счета, основанные на системах копирования сигналов, в рамках одного ДЦ
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Старый Сегодня, 11:17
#1
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Имя: Евгений
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Счет WJ:3284538 (Share4You)
  1. Название счета: WJ - 3284538 [Share4You]

  2. Информация о счете:
    • Дата создания счета: 01.08.2016
    • Валюта счета: USD
    • Максимальная просадка: 43%
    • Средства управляющего: 310 USD
    • Минимальный депозит для участия: 8 USD
    • Тип счета: Cent4 - USD

  3. Показатели сделок:
    • Средние показатели: Прибыльные сделки: 80.51%
    • Максимальная прибыльная сделка: -
    • Максимальная убыточная сделка: -


  4. Вознаграждение управляющего: 8$ за лот

  5. Манименеджмент: риск выше среднего

  6. Торговая стратегия:
    Торговля не велась практически год
    cпособ торговли - Советник

    От лидера:
    Simply growth, do not follow me if you don't know me.

    Перевод:
    Просто рост, не следуй за мной если Вы не знаете меня.


  7. Дополнительный мониторинг:
    не указано

  8. Контактная информация: Связь: https://www.share4you.com/ru/master/3284538/Cent4/

  9. Другие счета трейдера:

  10. Вклад:



    Результаты
    • Результат: [01.08.2017 - 31.08.2017] : 101,33%
    • Результат: [01.08.2016 - 31.08.2016] : 29,84%
__________________
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