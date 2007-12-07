ПАММ счет Extra Effect:354747 (Alpari)

*Сумма всех вводов и выводов на инвестиционном счете, относительно которых ведется расчет вознаграждения управляющего.
О торговой стратегии: Микс технического и фундаментального анализа;
Торговля ручная;
Таймфрейм D1 – для определения общей тенденции, Н1 – для определения внутринедельной тенденции; М1 – для более точного входа.
Сделки интрадэй, иногда среднесрочные;
Стоп лосс – неотъемлемая часть торговли;
Бывают дни и недели без сделок.
Манименеджмент: агруссивность счета - очень высокая
Информация об управляющим:
Цитата:
Здравствуйте, Уважаемые Инвесторы!
О себе: Владимир, 1987 года рождения, на рынке Форекс работаю с апреля 2010 года, трейдинг является основным источником дохода.
ПАММ-счет: название «Extra Effect», валюта EUR, дата создания 14.01.2016.