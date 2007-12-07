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ПАММ счет Extra Effect:354747 (Alpari)

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Обсуждение ПАММ-счетов и управляющих. Инвестирование в ПАММ-счета. Отзывы инвесторов.
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ПАММ счет Extra Effect:354747 (Alpari)
  1. Название ПАММ счета: Extra Effect - 354747 [Alpari]

  2. Информация о счете:
    • Дата создания счета: 15.01.2016
    • Валюта счета: EUR
    • Максимальная просадка: 74
    • Капитал управляющего: 3000

  3. Оферта:
    • Баланс, EUR*: 10
    • Вознаграждение управляющего: 30%
    *Сумма всех вводов и выводов на инвестиционном счете, относительно которых ведется расчет вознаграждения управляющего.


  4. О торговой стратегии: Микс технического и фундаментального анализа;
    Торговля ручная;
    Таймфрейм D1 – для определения общей тенденции, Н1 – для определения внутринедельной тенденции; М1 – для более точного входа.
    Сделки интрадэй, иногда среднесрочные;
    Стоп лосс – неотъемлемая часть торговли;
    Бывают дни и недели без сделок.

  5. Манименеджмент: агруссивность счета - очень высокая

  6. Информация об управляющим:
    Цитата:
    Здравствуйте, Уважаемые Инвесторы!

    О себе: Владимир, 1987 года рождения, на рынке Форекс работаю с апреля 2010 года, трейдинг является основным источником дохода.

    ПАММ-счет: название «Extra Effect», валюта EUR, дата создания 14.01.2016.

    Торговые инструменты:
    11 валютных пар – EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDCHF, USDCAD, USDJPY, EURJPY, GBPJPY, EURGBP, EURCAD, GBPCHF.

    Риск-менеджмент: в декларации, можете увидеть в мониторинге ПАММ-счета, вот "ссылка".

    Ролловеры: сделок открытых нет – ролловеры каждый час / сделка открыта – 1 или 2 ролловера в сутки.

    Оферта: вознаграждение управляющему 30%.

    Адрес электронной почты: CentralEffect@yandex.ru

    P.S. Желаю всем прибыльных инвестиций и надеюсь на долгосрочное сотрудничество.
  7. Мониторинг у брокера:


  8. Сторонний мониторинг:
    Не указано

  9. Еще ПАММ счета управляющего:
    Список счетов (41)

Результаты
  • Результат: [01.08.2017 - 31.08.2017] : 60,78%
  • Результат: [01.07.2017 - 31.07.2017] : -5,77%
  • Результат: [01.06.2017 - 30.06.2017] : -13,4%
  • Результат: [01.05.2017 - 31.05.2017] : 24,61%
  • Результат: [01.04.2017 - 30.04.2017] : 9,17%
  • Результат: [01.03.2017 - 31.03.2017] : 97,36%
  • Результат: [01.02.2017 - 28.02.2017] : -8,59%
  • Результат: [01.01.2017 - 31.01.2017] : -23,21%
  • Результат: [01.12.2016 - 31.12.2016] : -3,24%
  • Результат: [01.11.2016 - 30.11.2016] : 33,96%
  • Результат: [01.10.2016 - 31.10.2016] : 48,46%
  • Результат: [01.09.2016 - 30.09.2016] : 5,16%
  • Результат: [01.08.2016 - 31.08.2016] : 95,55%
  • Результат: [01.07.2016 - 31.07.2016] : 1,86%
  • Результат: [01.06.2016 - 30.06.2016] : 13,85%
  • Результат: [01.05.2016 - 31.05.2016] : 14,65%
  • Результат: [01.04.2016 - 30.04.2016] : 9,25%
  • Результат: [01.03.2016 - 31.03.2016] : 17,92%
  • Результат: [01.02.2016 - 29.02.2016] : 63,52%
  • Результат: [01.01.2016 - 31.01.2016] : 54,68%
__________________
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