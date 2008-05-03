Биткойн в ожидании решения Китая о запрете криптовалютных бирж

Не радужные новости для криптовалют на этой неделе из Китая: после того, как китайские власти на прошлой неделе объявили
о запрете ICO, криптовалютные биржи по обмену биткойна также могут попасть под запрет. Цены, по понятным причинам, обрушились с выходом новости, достигнув минимума в $3 969 на FXOpen, после чего начали восстанавливаться.
Китайские власти планируют запрет криптовалютных бирж
Согласно двум крупным финансовым публикациям, китайские власти разрабатывают нормативно-правовые акты, направленные на запрет всех криптовалютных бирж в стране. Впервые новости появились в пятницу в китайском финансовом издании Caixin
. В понедельник аналогичное сообщение было опубликовано
в Wall Street Journal. Согласно статьям, велика вероятность, что китайские власти планируют запретить все действующие криптовалютные биржи в стране. Внебиржевая децентрализованная торговля и торговля напрямую друг с другом останется допустимой.
Новость обрушила цены на биткойн до минимума в 3 969 долларов США на FXOpen, при этом на большинстве западных бирж были достигнуты аналогичные минимумы на уровне $4 000. На китайских площадках криптовалюта торговалась на уровне минимума около отметки в 20 000 юаней ($3 100), прежде чем подскочить. На момент написания обзора цена составляет 26 800 CNY или около $4 123 за монету. Цена на bitcoin находится на уровне $4 327 на FXOpen.
Если отчеты действительно верны, почему же цены показывают усиленный рост? В крипто-сообществе есть некоторые сомнения относительно действительности запрета, многие называют его FUD (от англ. Fear, uncertainty and doubt – страх, неопределенность, сомнение) или “фейковые новости”. Однако маловероятно, что китайские власти молчали бы на протяжении нескольких дней, если бы не с их подачи данная информация просочилась к репортерам.
Наиболее вероятный сценарий развития событий: в Китае скоро будет объявлен запрет криптовалютных бирж. Что не так очевидно, так это на каком уровне окажутся цены после первоначального снижения. Технически важные уровни для наблюдения – $3 930 и $5 000. Пробой ниже $3 930 может стать началом нового нисходящего ценового тренда, в то время как движение выше $5 000 возобновит ралли. На недельных и месячных графиках пара BTC/USD остается в восходящем тренде.
Полную аналитику читаем тут: https://blog.fxopen.ru/bitcoin-v-ozh...heniya-kitaya/