Coxon Oil And Gas Ltd - Coxonoil.com Я не админ !







Принимает:BTC,Payeer,​AdvCash,PerfectMoney



Новый проект: COXON OIL AND GAS LTD



Планы nvestment 1,8% ежедневно в течение 7 дней / 2,0% ежедневно в течение 15 дней 2,5% до 4,0% ежедневно в течение 30 дней / 6,0% до 8,0% ежедневно в течение 60 дней и более ... (возврат депозита)



Минимальный вклад $10



Рефские до Два уровня: 3% - 1%



Вывод типа Мгновенно



SSL зашита от Comodo CA Limited



DDoS зашита от Namecheap, Inc.



Перевод с Google:



Цитата: Coxon Oil and Gas LTD , является растущим поставщиком услуг EPC и нефтесервиса, действующим во всем спектре различных энергетических секторов. Компания создала сеть прочных партнерских отношений и ассоциаций с компаниями мирового уровня, производственными и сервисными компаниями. Coxon LTD запускает инвестиционный проект и приглашает всех, кто разделяет наши идеи и готов к росту. Мы предоставляем клиентам наилучший инвестиционный пакет. Кроме того, мы также предоставляем отличную возможность зарабатывать больше денег, представляя своих друзей в нашу программу. Компания зарегистрирована в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии (Регистрационный номер компании 09611484), и наши специалисты в области инвестиций используют различные отрасли, от передовых компьютерных технологий до инженерных. Кроме того, Coxon LTD является лучшей профессиональной инвестиционной компанией с 2016 года. Coxon Oil and Gas LTD является сертифицированной компанией ISO 9001-2008. Ранее Coxon LTD стала членом Федерации экспортной организации Соединенного Королевства. Инвестиционные планы:



Цитата: BACSIC

Планируемая сумма ($) Ежедневная прибыль (%)

1,8% ежедневно в течение 7 дней $ 10,00 - $ 99,00 1,80



STANDART

Планируемая сумма ($) Ежедневная прибыль (%)

2,0% ежедневно в течение 15 дней $ 100,00 - $ 999,00 2,00



ПРОФЕССИОНАЛ

Планируемая сумма ($) Ежедневная прибыль (%)

2,5% ежедневно в течение 30 дней $ 1000,00 - $ 50000,00 2,50



ADVANCED

Планируемая сумма ($) Ежедневная прибыль (%)

4.0% Ежедневно на 30 дней $ 2500.00 - $ 50000.00 4.00



ЭФФЕКТИВНОЕ

Планируемая сумма ($) Ежедневная прибыль (%)

6,0% Ежедневно на 60 дней $ 5000,00 - $ 50000,00 6,00



VIP

Планируемая сумма ($) Ежедневная прибыль (%)

8,0% ежедневно на 60 дней $ 10000,00 - $ 50000,00 8,00 Посмотреть и Зарегистрироваться



Мой вклад:



Цитата: The amount of 60 USD has been withdrawn from your account.

Accounts: U1991047->U14866703. Memo: Shopping Cart Payment.

Deposit to coxonoil.com User naale..

Date: 18:51 06.07.17.

