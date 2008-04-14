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Coxon Oil And Gas Ltd - Coxonoil.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 10:12
#1
Премиум
Премиум
 
Аватар Naale
 
Пол: Мужской
Регистрация: 14.04.2008
Сообщений: 44,918
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Записей в блоге: 1
УГ: 17
КП: 0.005
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Coxon Oil And Gas Ltd - Coxonoil.com
Я не админ!



Принимает:BTC,Payeer,​AdvCash,PerfectMoney

Новый проект: COXON OIL AND GAS LTD

Планы nvestment 1,8% ежедневно в течение 7 дней / 2,0% ежедневно в течение 15 дней 2,5% до 4,0% ежедневно в течение 30 дней / 6,0% до 8,0% ежедневно в течение 60 дней и более ... (возврат депозита)

Минимальный вклад $10

Рефские до Два уровня: 3% - 1%

Вывод типа Мгновенно

SSL зашита от Comodo CA Limited

DDoS зашита от Namecheap, Inc.

Перевод с Google:

Цитата:
Coxon Oil and Gas LTD, является растущим поставщиком услуг EPC и нефтесервиса, действующим во всем спектре различных энергетических секторов. Компания создала сеть прочных партнерских отношений и ассоциаций с компаниями мирового уровня, производственными и сервисными компаниями. Coxon LTD запускает инвестиционный проект и приглашает всех, кто разделяет наши идеи и готов к росту. Мы предоставляем клиентам наилучший инвестиционный пакет. Кроме того, мы также предоставляем отличную возможность зарабатывать больше денег, представляя своих друзей в нашу программу. Компания зарегистрирована в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии (Регистрационный номер компании 09611484), и наши специалисты в области инвестиций используют различные отрасли, от передовых компьютерных технологий до инженерных. Кроме того, Coxon LTD является лучшей профессиональной инвестиционной компанией с 2016 года. Coxon Oil and Gas LTD является сертифицированной компанией ISO 9001-2008. Ранее Coxon LTD стала членом Федерации экспортной организации Соединенного Королевства.
Инвестиционные планы:

Цитата:
BACSIC
Планируемая сумма ($) Ежедневная прибыль (%)
1,8% ежедневно в течение 7 дней $ 10,00 - $ 99,00 1,80

STANDART
Планируемая сумма ($) Ежедневная прибыль (%)
2,0% ежедневно в течение 15 дней $ 100,00 - $ 999,00 2,00

ПРОФЕССИОНАЛ
Планируемая сумма ($) Ежедневная прибыль (%)
2,5% ежедневно в течение 30 дней $ 1000,00 - $ 50000,00 2,50

ADVANCED
Планируемая сумма ($) Ежедневная прибыль (%)
4.0% Ежедневно на 30 дней $ 2500.00 - $ 50000.00 4.00

ЭФФЕКТИВНОЕ
Планируемая сумма ($) Ежедневная прибыль (%)
6,0% Ежедневно на 60 дней $ 5000,00 - $ 50000,00 6,00

VIP
Планируемая сумма ($) Ежедневная прибыль (%)
8,0% ежедневно на 60 дней $ 10000,00 - $ 50000,00 8,00
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Мой вклад:

Цитата:
The amount of 60 USD has been withdrawn from your account.
Accounts: U1991047->U14866703. Memo: Shopping Cart Payment.
Deposit to coxonoil.com User naale..
Date: 18:51 06.07.17.
Batch: 181308524.
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Naale на форуме  
Старый Сегодня, 10:34
#2
WOH
worldofhyips.com
Премиум
 
Аватар WOH
 
Имя: worldofhyips
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.04.2017
Сообщений: 1,768
Благодарностей: 464
УГ: 2458
КП: 0.056
Re: Coxon Oil And Gas Ltd - Coxonoil.com
Сайт не выдержал наплыва любопытных...
Цитата:
Точка мониторинга IP вашего сервера Общее время, сек. DNS, сек. Соединение, сек. Ожидание ответа, сек. Скорость загрузки Размер страницы
Россия, Москва, запад 3 Операция прервана, т.к. сервис не ответил в течение 8 секунд.
Россия, Москва, север Операция прервана, т.к. сервис не ответил в течение 8 секунд.
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Старый Сегодня, 10:41
#3
Специалист
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 25.11.2016
Сообщений: 1,681
Благодарностей: 167
УГ: 3
КП: 0.000
Re: Coxon Oil And Gas Ltd - Coxonoil.com
Running Days 100 - это шутка?
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Old Seaman на форуме  
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