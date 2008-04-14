Coxon Oil And Gas Ltd - Coxonoil.com

Планы nvestment1,8% ежедневно в течение 7 дней / 2,0% ежедневно в течение 15 дней 2,5% до 4,0% ежедневно в течение 30 дней / 6,0% до 8,0% ежедневно в течение 60 дней и более ... (возврат депозита)
Минимальный вклад $10
Рефские до Два уровня: 3% - 1%
Вывод типа Мгновенно
SSL зашита от Comodo CA Limited
DDoS зашита от Namecheap, Inc.
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Цитата:
Coxon Oil and Gas LTD, является растущим поставщиком услуг EPC и нефтесервиса, действующим во всем спектре различных энергетических секторов. Компания создала сеть прочных партнерских отношений и ассоциаций с компаниями мирового уровня, производственными и сервисными компаниями. Coxon LTD запускает инвестиционный проект и приглашает всех, кто разделяет наши идеи и готов к росту. Мы предоставляем клиентам наилучший инвестиционный пакет. Кроме того, мы также предоставляем отличную возможность зарабатывать больше денег, представляя своих друзей в нашу программу. Компания зарегистрирована в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии (Регистрационный номер компании 09611484), и наши специалисты в области инвестиций используют различные отрасли, от передовых компьютерных технологий до инженерных. Кроме того, Coxon LTD является лучшей профессиональной инвестиционной компанией с 2016 года. Coxon Oil and Gas LTD является сертифицированной компанией ISO 9001-2008. Ранее Coxon LTD стала членом Федерации экспортной организации Соединенного Королевства.
Инвестиционные планы:
Цитата:
BACSIC
Планируемая сумма ($) Ежедневная прибыль (%)
1,8% ежедневно в течение 7 дней $ 10,00 - $ 99,00 1,80
STANDART
Планируемая сумма ($) Ежедневная прибыль (%)
2,0% ежедневно в течение 15 дней $ 100,00 - $ 999,00 2,00
ПРОФЕССИОНАЛ
Планируемая сумма ($) Ежедневная прибыль (%)
2,5% ежедневно в течение 30 дней $ 1000,00 - $ 50000,00 2,50
ADVANCED
Планируемая сумма ($) Ежедневная прибыль (%)
4.0% Ежедневно на 30 дней $ 2500.00 - $ 50000.00 4.00
ЭФФЕКТИВНОЕ
Планируемая сумма ($) Ежедневная прибыль (%)
6,0% Ежедневно на 60 дней $ 5000,00 - $ 50000,00 6,00
VIP
Планируемая сумма ($) Ежедневная прибыль (%)
8,0% ежедневно на 60 дней $ 10000,00 - $ 50000,00 8,00
Точка мониторинга IP вашего сервера Общее время, сек. DNS, сек. Соединение, сек. Ожидание ответа, сек. Скорость загрузки Размер страницы
Россия, Москва, запад 3 Операция прервана, т.к. сервис не ответил в течение 8 секунд.
Россия, Москва, север Операция прервана, т.к. сервис не ответил в течение 8 секунд.
Россия, Красноярск Операция прервана, т.к. сервис не ответил в течение 8 секунд.